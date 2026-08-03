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TRỰC TIẾP Indonesia 0-0 Việt Nam bảng A ASEAN Cup 2026: Song sát Đình Bắc - Tài Lộc đá chính

Thứ Hai, 20:05, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TRỰC TIẾP Indonesia vs Việt Nam bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Pakansari ở Bogor, Indonesia.

20:30

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà Indonesia ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đỏ, giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi các cầu thủ ĐT Việt Nam mặc áo trắng - quần trắng.

20:24
Phản ánh không khí sôi động ở sân Pakansari (Bogor, Indonesia) trước trận Indonesia vs Việt Nam bảng A ASEAN Cup 2026 của PV Phạm Hà - Trưởng Đại diện Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam ở Jakarta

 

20:09
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Đình Bắc đá chính cùng Tài Lộc trong chuyến làm khách của ĐT Việt Nam tới sân Pakasanri của Indonesia (Ảnh: HT)
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Ảnh: HT
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Ảnh: HT
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Các cầu thủ ĐT Việt Nam khởi động trước trận đấu (Ảnh: HT)
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Hoàng Hên và Xuân Son dự bị ở trận đấu này (Ảnh: HT)
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Ảnh: HT
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Ảnh: HT
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HLV Kim Sang Sik cùng các học trò quyết thắng trong trận cầu định đoạt tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 trên sân Pakansari của Indonesia (Ảnh: HT)
19:57
19:56
Theo PV Phạm Hà, Trưởng Đại diện Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Jakarta, trời đổ mưa lớn trên sân Pakansari (Bogor) trước giờ bóng lăn.

 

19:50
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Danh sách ĐT Việt Nam đá chính trong chuyến làm khách tới sân Pakansari của Indonesia trong khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026 (Ảnh: VFF)
18:29
Cổ động viên ĐT Việt Nam có mặt sớm tại sân vận động Pakansari (Bogor), Indonesia để cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

 

17:40
17:38
Theo PV Phạm Hà, Trưởng Đại diện Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Jakarta, gần 2.000 nhân viên an ninh được triển khai để đảm bảo an ninh trật tự trận đấu Indonesia vs Việt Nam bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra tại sân Pakansari (Bogor), Indonesia vào lúc 20h30 ngày 3/8/2026 (theo giờ Việt Nam).

 

17:36
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An ninh thắt chặt ở sân Pakansari tại Bogor, Indonesia trước thềm trận đấu Indonesia vs Việt Nam bảng A ASEAN Cup 2026 (Ảnh: H.T)
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13:05
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13:04
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ĐT Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh nhà vô địch để vượt khó trước Indonesia tại Pakansari 
13:03

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8 trên sân Pakansari được xem là màn so tài mang tính bản lề của bảng A ASEAN Cup 2026. Sau hai lượt trận, Indonesia dẫn đầu với 6 điểm, hơn Việt Nam 2 điểm.  Nếu giành chiến thắng, đội chủ nhà sẽ tạo khoảng cách 5 điểm và gần như cầm chắc vé vào bán kết.

Trong khi đó, Việt Nam cần ít nhất một trận hòa để duy trì quyền tự quyết trước lượt đấu cuối, còn chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik vươn lên dẫn đầu bảng. Ngược lại, nếu thua nhà đương kim vô địch nguy cơ lớn phải dừng bước ở vòng bảng.

Phát biểu với truyền thông trước trận Indonesia vs Việt Nam, HLV Kim Sang Sik khẳng định: “Chúng tôi biết truyền thông và đối thủ phân tích rất kỹ về Việt Nam. Chúng tôi đã nhìn nhận ra những điểm cần cải thiện sau các trận đấu trước và có phương án điều chỉnh phù hợp. Trận đấu này sẽ chứng minh sự chuẩn bị và bản lĩnh của Việt Nam”.

Trong khi đó, thủ môn Lê Giang Patrik cũng đánh giá đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu vào bán kết. Anh nhấn mạnh: “Trận đấu với Indonesia rất quan trọng đối với chúng tôi để tiến vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026. Rõ ràng, chúng tôi phải giành chiến thắng. Dù thi đấu trên sân khách với những khó khăn nhất định, toàn đội sẽ thể hiện sự kiên cường và quyết tâm cao nhất”.

Khi được hỏi về tiền đạo Mitchell Baker, Lê Giang Patrik khẳng định đội tuyển không tập trung vào bất kỳ cá nhân nào mà hướng đến việc hóa giải sức mạnh tập thể của Indonesia.

Phong độ gần đây của Indonesia và Việt Nam khá cân bằng. Việt Nam thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 17 bàn và chỉ để lọt lưới một lần. Indonesia thắng 4, thua 1, ghi 12 bàn và nhận 2 bàn thua.

Về lịch sử đối đầu, trong 5 lần đối đầu gần nhất, Indonesia thắng 3 trận, còn Việt Nam thắng 2 trận. Ở lần gặp nhau gần nhất tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 tại sân Việt Trì.

Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong việc cạnh tranh tấm vé vào vòng bán kết. Nếu như muốn nắm quyền tự quyết, nhà đương kim vô địch phải có điểm trước Indonesia.

Do đó, đây là trận đấu mà HLV Kim Sang Sik cần có những toan tính về nhân sự, chiến thuật một cách hợp lý. Nếu Việt Nam chơi không tốt như trước Singapore, “Những ngôi sao vàng” hoàn toàn có thể ôm hận.

13:02
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Tin bóng đá 2-8: ĐT Singapore trả giá cực đắt sau trận hòa ĐT Việt Nam

VOV.VN - Bản tin bóng đá hôm nay 2-8 có những nội dung chính sau đây: ĐT Singapore trả giá cực đắt sau trận hòa ĐT Việt Nam; Lịch sử đối đầu ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia trước màn thư hùng ở ASEAN Cup 2026; Ký ức không vui với bóng đá Việt Nam trước trận “chung kết sớm” trên đất Indonesia…

13:00

Đội hình dự kiến:

Indonesia: Nadeo, Sandy Walsh, Ridho, Dony Tri, Pattynama, Thom Haye, Eliano, Ivar Jenner, Klok, Beckham, Baker.

Việt Nam: Lê Giang Patrik, Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Hậu, Văn Vĩ, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Tài Lộc, Xuân Son, Hoàng Hên.

TRỰC TIẾP Indonesia vs Việt Nam

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia sở hữu lịch sử đối đầu kéo dài hơn ba thập kỷ. Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 31 lần trên mọi đấu trường với thành tích khá cân bằng.

Indonesia tạm nhỉnh hơn với 11 chiến thắng, trong khi Việt Nam có 9 lần ca khúc khải hoàn. Ngoài ra, hai đội đã hòa nhau tới 11 trận, cho thấy sự giằng co trong những lần đối đầu.

Tuy nhiên, nếu xét phong độ gần đây, Indonesia lại đang chiếm ưu thế nhất định. Đối thủ của ĐT Việt Nam thắng 3 trong 4 lần chạm trán trong năm 2024 ở các đấu trường khác nhau.

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Dù vậy, ở lần gặp gần nhất tại ASEAN Cup 2024, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik chấm dứt chuỗi trận lép vế trước đối thủ.

Tại riêng sân chơi ASEAN Cup, hai đội đã đối đầu 13 lần trước màn tái ngộ sắp tới. Thành tích hoàn toàn cân bằng khi mỗi đội có 3 chiến thắng và 7 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Số bàn thắng ghi được cũng không có nhiều chênh lệch giữa hai bên. Indonesia có 18 bàn, trong khi Việt Nam ghi 17 bàn qua các lần đối đầu tại giải khu vực.

Đáng chú ý, ĐT Việt Nam đang duy trì chuỗi bốn trận liên tiếp không để thủng lưới trước Indonesia tại ASEAN Cup. Chuỗi này bao gồm các trận hòa 0-0 và những chiến thắng quan trọng ở các vòng knock-out.

Lần gần nhất Indonesia ghi bàn vào lưới Việt Nam tại giải khu vực đã từ năm 2016. Kể từ đó, ĐT Việt Nam luôn thể hiện sự chắc chắn trong những lần đối đầu với đối thủ này.

Các cuộc chạm trán giữa hai đội thường diễn ra căng thẳng và có cách biệt rất sít sao. Phần lớn trận đấu trong gần một thập kỷ qua đều được định đoạt bởi những khoảnh khắc quyết định.

Bước vào trận đấu ngày 3/8, Indonesia có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả. Trong khi đó, ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng để giữ quyền tự quyết trước khi bước vào lượt trận cuối gặp ĐT Campuchia trên sân nhà ngày 7/8.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia

15/12/2024 (ASEAN Cup): Việt Nam 1-0 Indonesia

26/3/2024 (Vòng loại World Cup): Việt Nam 0-3 Indonesia

21/3/2024 (Vòng loại World Cup): Indonesia 1-0 Việt Nam

19/1/2024 (Asian Cup): Việt Nam 0-1 Indonesia

9/1/2023 (ASEAN Cup): Việt Nam 2-0 Indonesia
Phạm Ngọc/VOV.VN
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