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Kết quả bóng đá hôm nay 23-10: Thái Nguyên T&T giành ngôi Á quân Giải VĐQG 2026

Thứ Sáu, 18:14, 23/10/2026
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VOV.VN - Giành chiến thắng 3-0 trước TP.HCM II ở lượt trận cuối, Thái Nguyên T&T cán đích ở vị trí Á quân Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 với 27 điểm.

Ở lượt trận cuối diễn ra chiều 23/10, tâm điểm là cuộc cạnh tranh vị trí á quân giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội I. Trước vòng đấu này, Thái Nguyên T&T có 24 điểm, hơn Hà Nội I đúng 1 điểm, qua đó nắm lợi thế trong cuộc đua giành vị trí thứ hai chung cuộc.

ket qua bong da hom nay 23-10 thai nguyen t t gianh ngoi A quan giai vDqg 2026 hinh anh 1
Ảnh: VFF

Đối đầu với TP.HCM II, Thái Nguyên T&T chủ động kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn của đội chủ nhà khiến các học trò của ban huấn luyện gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Phải đến phút 38, Bảo Trân mới khai thông thế bế tắc cho Thái Nguyên T&T. Chỉ 4 phút sau, Bích Thùy tiếp tục lập công, giúp đội bóng xứ chè khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0.

Sang hiệp hai, Thái Nguyên T&T tiếp tục duy trì thế chủ động. Phút 74, Bích Thùy hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Kết quả này giúp Thái Nguyên T&T kết thúc mùa giải với 27 điểm, chính thức giành ngôi á quân Giải bóng đá nữ VĐQG 2026.

ket qua bong da hom nay 23-10 thai nguyen t t gianh ngoi A quan giai vDqg 2026 hinh anh 2
Ảnh: VFF

Trên sân Cửa Ông, Hà Nội I bước vào cuộc đối đầu với Than KSVN với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cạnh tranh vị trí thứ hai. Tuy nhiên, đội khách sớm gặp bất lợi khi Nguyễn Thị Hải Yến ghi bàn mở tỷ số cho Than KSVN ngay phút thứ 9.

Đến phút 13, Hà Nội I đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn gỡ hòa 1-1 của một cầu thủ cùng tên Hải Yến. Trong thời gian còn lại, hai đội thi đấu giằng co nhưng không có thêm bàn thắng. Kết quả hòa 1-1 giúp Hà Nội I khép lại giải đấu ở vị trí thứ ba.

ket qua bong da hom nay 23-10 thai nguyen t t gianh ngoi A quan giai vDqg 2026 hinh anh 3
Ảnh: VFF

Ở trận đấu còn lại, nhà đương kim vô địch TP.HCM I để thua PP Hà Nam với tỷ số 0-2. Dù tạo được nhiều cơ hội trong hiệp một, đội chủ nhà không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Bước sang hiệp hai, PP Hà Nam lần lượt ghi bàn ở những phút đầu hiệp và phút 88, qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

Như vậy, Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về TP.HCM I, Thái Nguyên T&T giành ngôi á quân và Hà Nội I xếp thứ ba.

Hoàng Long/VOV.VN
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