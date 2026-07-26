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Kết quả bóng đá hôm nay 26/7: Liverpool thắng kịch tính trong ngày ra mắt HLV mới

Chủ Nhật, 09:18, 26/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 26/7, Liverpool thắng kịch tính Sunderland 4-2 trong trận đấu ra mắt của HLV Andoni Iraola.

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Liverpool thắng Sunderland 4-2 trong trận đấu ra mắt của HLV Iraola. (Ảnh: CLB)

Sáng 26/7 theo giờ Việt Nam, Liverpool có trận giao hữu với Sunderland trên sân vận động Geodis Park tại Mỹ. Đây là trận đấu đầu tiên của The Kop trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới và cũng là trận ra mắt của HLV Andoni Iraola.

Liverpool sớm mở tỷ số ngay phút 13 nhờ công của tài năng trẻ Kieran Morrison sau đường kiến tạo từ Harvey Elliott. Tuy nhiên, Sunderland dẫn ngược 2-1 bằng các pha làm bàn của Enzo Le Fee ở phút 28 và Tymur Tutierov ở phút 49.

Trong thế bị dẫn trước, Liverpool đã trình diễn lối chơi tấn công mạnh mẽ. Dominik Szoboszlai lập siêu phẩm sút xa khiến thủ môn đối phương chôn chân đứng nhìn, quân bình tỷ số 2-2 ở phút 56.

Federico Chiesa và Lewis Koumas liên tiếp xé lưới Sunderland ở phút 72 và 85 sau những pha phối hợp tấn công đẹp mắt. Qua đó, Liverpool giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Sunderland trên sân Geodis Park.

HLV Andoni Iraola có màn ra mắt suôn sẻ trên băng ghế chỉ đạo Liverpool, sau khi thay thế HLV Arne Slot. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cùng các học trò sẽ tiếp tục chuẩn bị cho mùa giải mới bằng trận giao hữu với Wrexham vào lúc 6h30 ngày 30/7.

Hoàng Long/VOV.VN
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