Kết quả bóng đá hôm nay 4/10: ĐT Anh thắng “bảy sao” trước Croatia
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 4/10 nhận được sự chú ý khi ĐT Anh có chiến thắng rất đậm khi làm khách của ĐT Croatia.
Kết quả bóng đá hôm nay 4/10 được người hâm mộ quan tâm khi màn so tài giữa Croatia vs Anh tại UEFA Nations League được coi là trận cầu đinh. Dù vậy, ĐT Croatia có màn trình diễn đáng quên khi để thua tới 0-7 khi chạm trán ĐT Anh trên sân nhà.
Ngay ở phút thứ 8, Harry Kane đã có pha di chuyển khôn ngoan để đón đường chọc khe của Bellingham, sau đó tung ra cú sút trái phá mở tỉ số. ĐT Anh hoàn toàn áp đảo so với chủ nhà Croatia rồi ghi liên tiếp ba bàn thắng trong thời gian còn lại của hiệp một nhờ công của Bellingham, Anthony Gordon và Saka.
Sang hiệp hai, ĐT Croatia tiếp tục thể hiện lối chơi bạc nhược rồi tiếp tục thủng lưới thêm ba lần nữa. Harry Kane, Saka và Rogers là những cầu thủ điền tên trên bảng tỉ số trong hiệp hai, qua đó giúp ĐT Anh giành chiến thắng 7-0.
Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của ĐT Anh trước ĐT Croatia, cũng là chiến thắng có cách biệt tỉ số lớn nhất trong các lần gặp nhau giữa hai đội.
Kết quả bóng đá ngày 4/10:
UEFA Nations League
Phần Lan 2-1 Albania
Belarus 4-0 San Marino
Estonia 1-0 Luxembourg
Iceland 3-0 Bulgaria
Croatia 0-7 Anh
Tây Ban Nha 3-1 Séc
Bắc Macedonia 0-2 Scotland
Thụy Sĩ 2-1 Slovenia
Giao hữu quốc tế
Fiji 1-0 Vanuatu
Ấn Độ 0-4 Brazil
Nga 6-0 Namibia
Canada 2-0 Peru