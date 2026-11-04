Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/11: Thể Công Viettel thua đậm ở Hàn Quốc

19:00

Thể Công Viettel nhận thất bại 0-3 trước Seoul trong chuyến làm khách thuộc lượt trận thứ tư bảng E, AFC Champions League Two 2026/2027. Dù thi đấu nỗ lực và giữ sạch lưới trong 67 phút đầu tiên, đội bóng áo lính vẫn không thể đứng vững trước sức ép của đại diện Hàn Quốc. Đây cũng là trận ra mắt không như mong đợi của tân HLV Almeida.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Seoul chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Đội chủ nhà tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, nhưng các chân sút như Moon Seon Min, Leonardo Ruiz và Anderson De Oliveira đều không thể đánh bại thủ môn Lawrence Caruso.

Trong khi đó, Thể Công Viettel lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Đội bóng áo lính tổ chức đội hình khá chặt chẽ, đồng thời tận dụng tốc độ của Khuất Văn Khang và các đồng đội để tìm kiếm cơ hội. Phút 23, Jose Brandao Jr có cơ hội dứt điểm thuận lợi sau đường chuyền của Văn Khang, nhưng không thắng được thủ môn Lee Sangmin. Đến phút 30, chính Văn Khang xâm nhập vòng cấm và tung cú sút đáng chú ý nhưng bóng đi chệch khung thành. Hai đội khép lại hiệp một với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp hai, Seoul gia tăng sức ép và liên tục đặt hàng phòng ngự Thể Công Viettel vào tình trạng báo động. Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc ở phút 68. Moon Seon Min bứt tốc vào vòng cấm rồi dứt điểm tinh tế, đánh bại Lawrence Caruso.

Chỉ 10 phút sau, Anderson De Oliveira tận dụng tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn của đội khách để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 90+4, Lucas Araujo vô tình đá phản lưới nhà, giúp Seoul ấn định chiến thắng 3-0.

Như vậy, Thể Công Viettel tiếp tục trải qua trận đấu đáng thất vọng tại đấu trường châu lục. Dù đã có những tín hiệu tích cực trong hiệp một, đội bóng áo lính vẫn bộc lộ hạn chế về khả năng chống đỡ sức ép và duy trì sự tập trung. Tân HLV Almeida sẽ còn rất nhiều việc phải làm để vực dậy đội bóng trong thời gian tới.