Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/11: Thể Công Viettel thua đậm ở Hàn Quốc
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/11, Thể Công Viettel thua 0-3 trước Seoul trên đất Hàn Quốc ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/2027.
Thể Công Viettel nhận thất bại 0-3 trước Seoul trong chuyến làm khách thuộc lượt trận thứ tư bảng E, AFC Champions League Two 2026/2027. Dù thi đấu nỗ lực và giữ sạch lưới trong 67 phút đầu tiên, đội bóng áo lính vẫn không thể đứng vững trước sức ép của đại diện Hàn Quốc. Đây cũng là trận ra mắt không như mong đợi của tân HLV Almeida.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Seoul chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Đội chủ nhà tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, nhưng các chân sút như Moon Seon Min, Leonardo Ruiz và Anderson De Oliveira đều không thể đánh bại thủ môn Lawrence Caruso.
Trong khi đó, Thể Công Viettel lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Đội bóng áo lính tổ chức đội hình khá chặt chẽ, đồng thời tận dụng tốc độ của Khuất Văn Khang và các đồng đội để tìm kiếm cơ hội. Phút 23, Jose Brandao Jr có cơ hội dứt điểm thuận lợi sau đường chuyền của Văn Khang, nhưng không thắng được thủ môn Lee Sangmin. Đến phút 30, chính Văn Khang xâm nhập vòng cấm và tung cú sút đáng chú ý nhưng bóng đi chệch khung thành. Hai đội khép lại hiệp một với tỷ số hòa 0-0.
Bước sang hiệp hai, Seoul gia tăng sức ép và liên tục đặt hàng phòng ngự Thể Công Viettel vào tình trạng báo động. Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc ở phút 68. Moon Seon Min bứt tốc vào vòng cấm rồi dứt điểm tinh tế, đánh bại Lawrence Caruso.
Chỉ 10 phút sau, Anderson De Oliveira tận dụng tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn của đội khách để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 90+4, Lucas Araujo vô tình đá phản lưới nhà, giúp Seoul ấn định chiến thắng 3-0.
Như vậy, Thể Công Viettel tiếp tục trải qua trận đấu đáng thất vọng tại đấu trường châu lục. Dù đã có những tín hiệu tích cực trong hiệp một, đội bóng áo lính vẫn bộc lộ hạn chế về khả năng chống đỡ sức ép và duy trì sự tập trung. Tân HLV Almeida sẽ còn rất nhiều việc phải làm để vực dậy đội bóng trong thời gian tới.
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Thể Công Viettel đối mặt thử thách lớn trên đất Hàn Quốc khi làm khách trước FC Seoul ở lượt trận thứ tư bảng E, AFC Champions League Two 2026/2027. Đây cũng là trận ra mắt của tân HLV Guilherme Almeida trong bối cảnh đội bóng áo lính đang trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng.
Thể Công Viettel bước vào chuyến làm khách trước FC Seoul với nhiều áp lực sau giai đoạn thi đấu sa sút. Thành tích nghèo nàn khiến HLV Popov phải chia tay đội bóng sau hơn một năm gắn bó. Ban lãnh đạo đội bóng sau đó bổ nhiệm HLV người Brazil Guilherme Almeida thay thế, với nhiệm vụ trước mắt là ổn định lực lượng và cải thiện thành tích.
Ngay trong trận ra mắt, nhà cầm quân người Brazil phải đối mặt thử thách lớn khi Thể Công Viettel chạm trán FC Seoul, đội bóng từng đánh bại đại diện Việt Nam 5-0 ở lượt đi. Sự chênh lệch về chất lượng đội hình, tốc độ và khả năng tổ chức lối chơi khiến đội khách khó có thể triển khai thế trận theo ý muốn.
Ưu tiên của HLV Almeida là giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin, đồng thời xây dựng hệ thống phòng ngự kỷ luật. Thể Công Viettel nhiều khả năng lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, hạn chế khoảng trống và tránh để đối phương ghi bàn sớm.
HLV Almeida khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật, đồng thời tập trung vào mục tiêu thi đấu kỷ luật để cải thiện tình hình hiện tại.
Ở chiều ngược lại, FC Seoul có lợi thế sân nhà cùng sự tự tin sau chiến thắng đậm ở lượt đi. Đại diện Hàn Quốc nhiều khả năng tiếp tục chủ động tấn công, tận dụng ưu thế về tốc độ và khả năng phối hợp để gây sức ép lên hàng phòng ngự đội khách.
Trận đấu giữa FC Seoul và Thể Công Viettel diễn ra lúc 17h ngày 4/11. Đây là cơ hội để tân HLV Almeida bắt đầu hành trình vực dậy đội bóng áo lính.
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Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Thể Công Viettel)
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Seoul đã dâng cao đội hình ép sân Thể Công Viettel, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của thủ môn Lawrence Caruso.
3': KHÔNG VÀO !!! Seoul tấn công bên cánh trái, bóng được căng vào vòng cấm địa đến vị trí của Moon Seon Min, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này không thắng được thủ thành Lawrence Caruso bên phía Thể Công Viettel.
5': NGUY HIỂM !!! Hwang Doyun xâm nhập vòng cấm nhận đường chuyền của đồng đội, may mắn cho Thể Công Viettel là cầu thủ đội chủ nhà lại dứt điểm hụt bóng.
7': KHÔNG VÀO !!! Từ tình huống đá phạt góc, Andre Luiz Guimaraes bên phía Thể Công Viettel có cơ hội trước vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, Thể Công Viettel không làm khó được Seoul.
8': PHẠT GÓC !!! Seoul đá phạt góc bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm của Thể Công Viettel, nhưng hàng thủ đại diện Việt Nam đã dễ dàng hóa giải thành công.
10': Seoul đang chủ yếu tấn công bên cánh trái, bóng liên tục được luân chuyển ở cánh này, nhưng hàng thủ Thể Công Viettel chơi tập trung và ngăn chặn thành công nhiều pha tổ chức của đội chủ nhà.
13': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thể Công Viettel tấn công bên cánh trái, Khuất Văn Khang xử lý bóng chậm sau đó chuyền hỏng nên đã bị Seoul phản công nhanh.
16': Thể Công Viettel chơi phòng ngự phản công, nhưng những pha chuyển trạng thái nhanh của đội bóng áo lính lại thiếu đột biến nên không làm khó được đội chủ nhà.
18': KHÔNG VÀO !!! Leonardo Ruiz có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa Thể Công Viettel, nhưng cầu thủ số 11 lại dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành một cách đáng tiếc.
21': VIỆT VỊ !!! Seoul tấn công bên cánh trái, bóng được chuyền cho Anderson De Oliveira, nhưng trọng tài căng cờ báo lỗi việt vị. Đội chủ nhà đang gia tăng sức ép lên phần sân Thể Công Viettel, nhưng chưa có được bàn thắng mở tỉ số.
23': KHÔNG VÀO !!! Thể Công Viettel tấn công bên cánh trái, Khuất Văn Khang xâm nhập vòng cấm và chuyền vào trong, cơ hội đến với Jose Brandao Jr, nhưng tiền đạo này không thắng được thủ môn Lee Sangmin.
25': KHÔNG VÀO !!! Anderson De Oliveira có cơ hội trong vòng cấm địa sau pha chuyền bóng của Hrvoje Babec, nhưng cú dứt điểm lại đập chân hậu vệ đội khách đi hết đường biên ngang.
30': KHÔNG VÀO !!! Khuất Văn Khang đi bóng tốc độ bên cánh trái và xâm nhập vòng cấm, nhưng cú dứt điểm sau đó của cầu thủ này lại đi chệch khung thành đối phương.
35': Thể Công Viettel dần có được thế trận tốt hơn và gây ra khá nhiều khó khăn cho Seoul ở những pha bóng chuyển trạng thái nhanh. So với trận lượt đi, đội bóng áo lính đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình.
37': KHÔNG VÀO !!! Leonardo Ruiz có cơ hội trong vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm trong thế xoay lưng của cầu thủ này chỉ mang về một quả phạt góc. Ở pha đá phạt góc sau đó, đội chủ nhà không làm khó được hàng thủ đội khách.
42': PHẠT GÓC !!! Seoul phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Thể Công Viettel vẫn hóa giải thành công.
43': KHÔNG VÀO !!! Hrvoje Babec có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành của Thể Công Viettel.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hai đội tạm hòa nhau 0-0.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': Seoul đang dâng đội hình lên cao, ép sân Thể Công Viettel để tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, nhưng chưa thành công.
50': PHẠT GÓC !!! Seoul thực hiện hai quả phạt góc bên cánh phải, nhưng không làm khó được hàng thủ Thể Công Viettel. Đội chủ nhà được hưởng khá nhiều phạt góc, nhưng chưa tận dụng được để mở tỉ số.
51': KHÔNG VÀO !!! Seoul đá phạt bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm đến vị trí của Cho Youngwook, may mắn cho đội khách là cầu thủ này lại đánh đầu đi vọt xà.
54': CỨU THUA !!! Anderson De Oliveira tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm rất căng, nhưng thủ môn Lawrence Caruso đã đấm bóng cứu thua xuất sắc. Ở pha đá phạt góc sau đó, Seoul không làm khó được hàng phòng ngự của Thể Công Viettel.
60': PHẢN CÔNG !!! Thể Công Viettel phản công bên cánh trái, bóng được chuyền cho Lucas Ribamar xâm nhập vòng cấm địa, nhưng thủ môn đội chủ nhà đã băng ra truy cản kịp thời.
62': KHÔNG VÀO !!! Anderson De Oliveira đi bóng kỹ thuật xâm nhập vòng cấm sau đó tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi không trúng đích vì cầu thủ này bị hậu vệ Thể Công Viettel truy cản quyết liệt.
65': SỨC ÉP NGHẸT THỞ !!! Seoul gia tăng sức ép lên phần sân của Thể Công Viettel, nhưng đại diện Việt Nam đang phòng ngự kiên cường.
68': VÀO VÀO VÀO !!! Trước sức ép nghẹt thở của Seoul, Thể Công Viettel đã không thể trụ vững. Moon Seon Min đã có pha bứt tốc xâm nhập vòng cấm địa sau đó dứt điểm tinh tế đánh bại Lawrence Caruso, mở tỉ số trận đấu.
72': Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, Seoul tiếp tục ép sân Thể Công Viettel. Đại diện Việt Nam đang phải vất vả chống đỡ những đợt tấn công của đội chủ nhà.
74': PHẢN CÔNG !!! Thể Công Viettel phản công nhanh sau pha đá phạt không tốt của Seoul, nhưng đường chuyền của Wesley Nata hơi mạnh nên đã bị hậu vệ đội chủ nhà phá bóng thành công.
78': VÀO VÀO VÀO !!! Anderson De Oliveira dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm sau pha phòng ngự không tốt của hàng thủ Thể Công Viettel, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
82': Thể Công Viettel đang cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số, nhưng chưa thành công, khi Seoul duy trì cự ly đội hình tốt.
85': KHÔNG VÀO !!! Paulinho Martins tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, bóng đi rất căng, nhưng chệch khung thành của Seoul.
89': SÚT XA !!! Patryk Klimala tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Thể Công Viettel.
90': VÀO VÀO VÀO !!! Lucas Araujo trong nỗ lực cản phá bóng, trung vệ này đưa bóng về lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Lawrence Caruso, tỉ số là 3-0 cho Seoul.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
HẾT GIỜ !!! Seoul giành chiến thắng 3-0 trước Thể Công Vieteel.
Trực tiếp Seoul vs Thể Công Viettel trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng E Cúp C1 châu Á 2026/2027 diễn ra vào lúc 17h hôm nay 4/11.
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