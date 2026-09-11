Trực tiếp MU vs Sabah: Lộ diện đội hình xuất phát, Sesko lĩnh xướng hàng công
VOV.VN - Trực tiếp MU vs Sabah trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 02h00 ngày 11/9 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Old Trafford.
Cuộc đối đầu giữa MU và Sabah là tâm điểm chú ý trong lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9 rạng sáng mai 11/9. Đây là trận đấu trở lại Cúp C1 châu Âu của MU sau 3 năm vắng bóng, đồng thời là cột mốc lịch sử của Sabah và bóng đá Azerbaijan.
Mùa giải này là lần đầu tiên Sabah góp mặt tại Cúp C1 châu Âu. Đội bóng Azerbaijan tạo nên chiến tích này chỉ 9 năm sau khi thành lập. Đặc biệt, Sabah đã trải qua hành trình đầy cảm xúc ở vòng loại để giành quyền tham dự vòng bảng (League Phase) của giải đấu.
Bên cạnh cuộc đọ sức giữa MU vs Sabah, lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu 2026/2027 hôm nay sẽ chứng kiến Fenerbahce tiếp đón AS Roma và Shakhtar Donetsk làm khách của PSV Eindhoven lúc 23h45 đêm 10/9. Sau đó, Como sẽ chạm trán RB Leipzig, Bayern Munich gặp Bodo/Glimt, Slavia Praha đụng độ Lens lúc 02h00 rạng sáng 11/9.