Kết quả U17 World Cup 2026: U17 Hàn Quốc thắng 6-0 U17 New Caledonia
VOV.VN - Kết quả U17 World Cup 2026 hôm nay 22/11, U17 Hàn Quốc thắng 6-0 U17 New Caledonia ở lượt trận thứ 2 vòng bảng.
U17 Hàn Quốc giành chiến thắng thuyết phục 6-0 trước U17 New Caledonia ở lượt trận vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026. Đại diện châu Á thể hiện sức mạnh vượt trội, ghi 5 bàn ngay trong hiệp 1 và khép lại trận đấu với cách biệt 6 bàn.
U17 Hàn Quốc nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra sức ép lên phần sân đối phương. Phút thứ 5, Park Jooho tận dụng sai lầm của hàng thủ U17 New Caledonia, dứt điểm quyết đoán sau đường căng ngang của Lim Jiseong để mở tỷ số.
Bàn thắng sớm giúp đội bóng xứ kim chi thi đấu hưng phấn. Phút 15, Kim Jiwoo nhân đôi cách biệt sau tình huống phối hợp với Ahn Sunhyun. Chỉ 6 phút sau, Kim Jiwoo tiếp tục lập công, nâng tỷ số lên 3-0 khi hàng phòng ngự New Caledonia mắc thêm sai lầm.
Đến phút 25, Ahn Sunhyun ghi bàn thứ tư bằng cú sút căng ở góc hẹp. Hai phút sau, Han Seungmin tung cú sút chìm hiểm hóc, giúp U17 Hàn Quốc dẫn trước 5-0. Trong phần còn lại của hiệp 1, đại diện châu Á tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.
Sau giờ nghỉ, U17 Hàn Quốc vẫn kiểm soát thế trận và duy trì sức ép. Phút 53, Kim Jiwoo hoàn tất cú hat-trick sau pha phối hợp đẹp mắt, đưa tỷ số lên 6-0.
U17 Hàn Quốc có cơ hội gia tăng cách biệt ở phút 63 khi được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Ahn Sunhyun không thắng được thủ môn Sylvain Ipeze. Trước đó, U17 New Caledonia từng đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 61, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
Trong những phút cuối, U17 Hàn Quốc tiếp tục tạo ra sức ép với nhiều pha dứt điểm và phạt góc. Thủ môn Sylvain Ipeze có một số tình huống cứu thua đáng chú ý, giúp đội nhà không phải nhận thêm bàn thua.
Chung cuộc, U17 Hàn Quốc đánh bại U17 New Caledonia với tỷ số 6-0. Chiến thắng này cho thấy sự vượt trội của đại diện châu Á, đặc biệt ở khả năng tận dụng sai lầm của đối thủ và tổ chức tấn công hiệu quả.
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Hàn Quốc U17 được đánh giá cao hơn New Caledonia U17 trước lượt trận thứ hai bảng B. Chiến thắng 3-0 trước Uganda ở ngày ra quân giúp đại diện châu Á có lợi thế về tinh thần và sự tự tin. Trong khi đó, New Caledonia chỉ thua Ecuador 0-1 dù phải chống đỡ sức ép lớn. Màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Sylvain Ipeze cho thấy đội bóng châu Đại Dương có khả năng tổ chức phòng ngự đáng chú ý.
Hàn Quốc sở hữu tuyến giữa giàu kỹ thuật với những nhân tố như Han Seungmin và Kim Junhyun. Khả năng luân chuyển bóng nhanh cùng sức ép từ Baek Geon và Kim Jiwon sẽ giúp đội bóng châu Á tạo ra nhiều phương án tấn công. Tuy nhiên, họ cần cải thiện độ chính xác trong những pha phối hợp ở hai hành lang, đặc biệt khi đối thủ chủ động chơi thấp.
New Caledonia nhiều khả năng tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công. Dù vậy, khả năng tranh chấp bóng hai và thoát pressing vẫn là điểm hạn chế của đội bóng này.
Với chất lượng đội hình và khả năng phối hợp nhỉnh hơn, Hàn Quốc có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Điều quan trọng là họ phải kiên nhẫn, duy trì sức ép và tận dụng tốt các cơ hội trước hàng thủ New Caledonia.
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TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
3': PHẠT GÓC !!! U17 Hàn Quốc được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm U17 New Caledonia, nhưng hàng thủ đối phương đã dễ dàng hóa giải thành công.
5': VÀO VÀO VÀO !!! Hàng thủ U17 New Caledonia mắc sai lầm, Lim Jiseong căng ngang vào vòng cấm để Park Jooho dứt điểm quyết đoán ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
8': U17 Hàn Quốc thi đấu rất hưng phấn sau khi có bàn mở tỉ số sớm. Đại diện châu Á chơi bóng với tốc độ cao khiến U17 New Caledonia gặp rất nhiều khó khăn.
10': KHÔNG ĐƯỢC !!! Choi Jaehyeok đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ra tuyến hai, nhưng hậu vệ U17 New Caledonia đã đoán được ý đồ và hóa giải thành công. Ở pha đá phạt góc sau đó, cơ hội đến với Park Jooho, nhưng cú sút của cầu thủ mang áo số 15 lại đi chệch khung thành.
14': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 New Caledonia tấn công bên cánh trái, Theophile Ione tạt bóng vào vòng cấm, nhưng hàng thủ U17 Hàn Quốc đã đánh đầu hóa giải thành công.
15': KHÔNG VÀO !!! Kim Jiwoo có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa của U17 New Caledonia, nhưng không thắng được thủ môn đối phương.
15': VÀO VÀO VÀO !!! Hàng thủ U17 New Caledonia mắc sai lầm, bóng đến chân của Ahn Sunhyun, cầu thủ này chuyền bóng cho Kim Jiwoo trong vòng cấm, cầu thủ mang áo số 9 dứt điểm chuẩn xác ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
20': U17 Hàn Quốc kiểm soát bóng vượt trội lên tới 75%, đại diện châu Á tạo ra sức ép rất lớn khiến U17 New Caledonia vất vả chống đỡ.
21': VÀO VÀO VÀO !!! Hàng thủ của U17 New Caledonia tiếp tục mắc sai lầm, lần này cơ hội đến với Kim Jiwoo, anh dễ dàng dứt điểm ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0.
25': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Hàn Quốc tấn công bên cánh phải, bóng được luân chuyển vào vòng cấm địa, cơ hội dứt điểm đến với Ahn Sunhyun, cầu thủ mang áo số 10 dứt điểm căng ở góc hẹp, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0.
27': VÀO VÀO VÀO !!! Han Seungmin có cơ hội dứt điểm trước vòng cấm địa, cú sút chìm của cầu thủ khoác áo số 8 đánh bại thủ môn U17 New Caledonia, nâng tỉ số lên 5-0.
30': U17 New Caledonia lép vế hoàn toàn, đội bóng này chơi chịu trận trước U17 Hàn Quốc. Hàng thủ của U17 New Caledonia liên tục mắc những sai lầm cá nhân khiến thủ môn Sylvain Ipeze phải làm việc vất vả.
34': KHÔNG VÀO !!! U17 Hàn Quốc tổ chức tấn công bên cánh trái, Baek Geon đi bóng xâm nhập vòng cấm địa sau đó thực hiện đường căng ngang, nhưng bóng đi quá sâu và hết đường biên ngang.
36': THẺ VÀNG !!! Pouen Wenessia nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với thủ môn Jang Junyeong.
39': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Hàn Quốc tổ chức lên bóng bên cánh phải, Seong Minsu đi bóng sát đường biên ngang sau đó tạt vào bên trong, nhưng bóng đi quá mạnh nên không đồng đội nào tiếp cận được.
43': KHÔNG VÀO !!! Ahn Sunhyun có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa, nhưng thủ môn Sylvain Ipeze đã cứu thua cho U17 New Caledonia, chịu phạt góc. Ở pha đá phạt góc sau đó, U17 Hàn Quốc phối hợp đá phạt không tốt.
44': ĐÁNH ĐẦU !!! Kim Jiwoo đánh đầu từ pha tạt bóng của đồng đội, nhưng cú dứt điểm lại đi trúng vào vị trí của thủ môn Sylvain Ipeze.
45+1': KHÔNG VÀO !!! Kim Jiwoo có cơ hội đối mặt với thủ môn Sylvain Ipeze, nhưng cầu thủ mang áo số 9 lại dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U17 Hàn Quốc tạm dẫn 5-0 U17 New Caledonia.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': PHẠT GÓC !!! U17 Hàn Quốc đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, nhưng đại diện châu Á phối hợp không tốt nên không làm khó được hàng thủ của U17 New Caledionia.
52': Kịch bản những phút đầu hiệp 2 không có nhiều thay đổi khi U17 Hàn Quốc kiểm soát bóng vượt trội và ép sân U17 New Caledonia. Nhưng, đại diện châu Á không tấn công dồn dập như hiệp 1 mà chủ động phối hợp chậm, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.
53': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Hàn Quốc phối hợp rất tốt xé toang hàng phòng ngự của U17 New Caledonia, người ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 6-0 cho đại diện châu Á là Kim Jiwoo.
58': KHÔNG ĐƯỢC !!! Tae Doyoon thoát xuống xâm nhập vòng cấm U17 New Caledonia, nhưng không thể dứt điểm, bàn thắng thứ 7 vẫn chưa đến với U17 Hàn Quốc.
60': PHẠT GÓC !!! U17 Hàn Quốc phối hợp đá phạt góc bên cánh trái, nhưng một lần nữa đội bóng của HLV Kim Hyunjun lại làm không tốt.
60': THẺ VÀNG !!! Seong Minsu nhận thẻ vàng vì phạm lỗi ngăn cản U17 New Caledonia phản công nhanh.
61': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! U17 New Caledonia đá phạt trực tiếp tạo ra pha bóng lộn xộn trong vòng cấm và đưa được bóng vào lưới U17 Hàn Quốc, nhưng trọng tài từ chối công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
63': SÚT HỎNG 11M !!! U17 Hàn Quốc được hưởng 11m, nhưng Ahn Sunhyun lại không thắng được thủ môn Sylvain Ipeze, lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 7-0.
66': SÚT XA !!! Tae Doyoon có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ mang áo số 16 tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của U17 New Caledonia.
71': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Hàn Quốc tấn công bên cánh phải, nhưng Tae Doyoon lại tạt bóng không tốt. U17 Hàn Quốc đang đẩy cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng.
74': CỨU THUA !!! Thủ môn Sylvain Ipeze có 2 pha cứu thua liên tiếp từ các cú dứt điểm của U17 Hàn Quốc. Ở pha đá phạt góc sau đó, U17 Hàn Quốc không làm khó được hàng thủ đối phương. Đại diện châu Á được hưởng khá nhiều phạt góc ở trận này, nhưng chưa thể tận dụng để ghi bàn.
78': KHÔNG VÀO !!! U17 Hàn Quốc tấn công bên cánh trái, Kim Jiwoo đi bóng lắt léo rồi tung cú dứt điểm, nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Tình huống phạt góc sau đó, hàng thủ U17 New Caledonia đã chơi tốt và hóa giải thành công.
84': THẺ VÀNG !!! Tae Doyoon bị phạt thẻ vàng vì ngã ăn vạ trong vòng cấm địa U17 New Caledonia.
88': SÚT XA !!! Lee Inwoo đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa và tung cú dứt điểm căng bằng chân trái nhưng thủ môn Sylvain Ipeze đã đấm bóng cứu thua xuất sắc.
90': BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 2 phút bù giờ.
HẾT GIỜ !!! U17 Hàn Quốc thắng 6-0 U17 New Caledonia.
Trực tiếp U17 Hàn Quốc vs U17 New Caledonia bảng B U17 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 21h30 hôm nay 22/11.
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