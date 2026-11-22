23:28

U17 Hàn Quốc giành chiến thắng thuyết phục 6-0 trước U17 New Caledonia ở lượt trận vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026. Đại diện châu Á thể hiện sức mạnh vượt trội, ghi 5 bàn ngay trong hiệp 1 và khép lại trận đấu với cách biệt 6 bàn.

U17 Hàn Quốc nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra sức ép lên phần sân đối phương. Phút thứ 5, Park Jooho tận dụng sai lầm của hàng thủ U17 New Caledonia, dứt điểm quyết đoán sau đường căng ngang của Lim Jiseong để mở tỷ số.

Bàn thắng sớm giúp đội bóng xứ kim chi thi đấu hưng phấn. Phút 15, Kim Jiwoo nhân đôi cách biệt sau tình huống phối hợp với Ahn Sunhyun. Chỉ 6 phút sau, Kim Jiwoo tiếp tục lập công, nâng tỷ số lên 3-0 khi hàng phòng ngự New Caledonia mắc thêm sai lầm.

Đến phút 25, Ahn Sunhyun ghi bàn thứ tư bằng cú sút căng ở góc hẹp. Hai phút sau, Han Seungmin tung cú sút chìm hiểm hóc, giúp U17 Hàn Quốc dẫn trước 5-0. Trong phần còn lại của hiệp 1, đại diện châu Á tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, U17 Hàn Quốc vẫn kiểm soát thế trận và duy trì sức ép. Phút 53, Kim Jiwoo hoàn tất cú hat-trick sau pha phối hợp đẹp mắt, đưa tỷ số lên 6-0.

U17 Hàn Quốc có cơ hội gia tăng cách biệt ở phút 63 khi được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Ahn Sunhyun không thắng được thủ môn Sylvain Ipeze. Trước đó, U17 New Caledonia từng đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 61, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Trong những phút cuối, U17 Hàn Quốc tiếp tục tạo ra sức ép với nhiều pha dứt điểm và phạt góc. Thủ môn Sylvain Ipeze có một số tình huống cứu thua đáng chú ý, giúp đội nhà không phải nhận thêm bàn thua.

Chung cuộc, U17 Hàn Quốc đánh bại U17 New Caledonia với tỷ số 6-0. Chiến thắng này cho thấy sự vượt trội của đại diện châu Á, đặc biệt ở khả năng tận dụng sai lầm của đối thủ và tổ chức tấn công hiệu quả.