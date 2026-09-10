Trực tiếp MU vs Sabah vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027

10:44 MU được đánh giá vượt trội trước cuộc tiếp đón Sabah trên sân nhà Old Trafford. Một chiến thắng trước Sabah sẽ là cột mốc đẹp để đánh dấu sự trở lại của MU ở đấu trường Cúp C1 châu Âu sau 3 năm vắng bóng. Nếu như MU giành trọn 3 điểm trước Sabah, các CLB Ngoại hạng Anh sẽ có thành tích toàn thắng ở lượt trận ra quân Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Trước đó, Arsenal đã thắng Napoli 1-0, Liverpool quật ngã Atletico Madrid 2-1, Man City hạ gục Porto 2-0 và Aston Villa đánh bại Club Brugge 3-2.

Cuộc đối đầu giữa MU và Sabah là tâm điểm chú ý trong lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9 rạng sáng mai 11/9. Đây là trận đấu trở lại Cúp C1 châu Âu của MU sau 3 năm vắng bóng, đồng thời là cột mốc lịch sử của Sabah và bóng đá Azerbaijan.

Mùa giải này là lần đầu tiên Sabah góp mặt tại Cúp C1 châu Âu. Đội bóng Azerbaijan tạo nên chiến tích này chỉ 9 năm sau khi thành lập. Đặc biệt, Sabah đã trải qua hành trình đầy cảm xúc ở vòng loại để giành quyền tham dự vòng bảng (League Phase) của giải đấu.

Bên cạnh cuộc đọ sức giữa MU vs Sabah, lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu 2026/2027 hôm nay sẽ chứng kiến Fenerbahce tiếp đón AS Roma và Shakhtar Donetsk làm khách của PSV Eindhoven lúc 23h45 đêm 10/9. Sau đó, Como sẽ chạm trán RB Leipzig, Bayern Munich gặp Bodo/Glimt, Slavia Praha đụng độ Lens lúc 02h00 rạng sáng 11/9.

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Kết quả bốc thăm vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027: MU gặp Atletico và Bayern VOV.VN - Kết quả bốc thăm vòng bảng (League phase) Cúp C1 châu Âu 2026/2027: MU gặp Atletico và Bayern, cùng với đó là hàng loạt trận đấu hấp dẫn khác.