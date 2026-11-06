Khai mạc giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026

Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 chính thức khai mạc vào sáng 6/11

Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 mở đầu với Hội chợ Race Expo tại Công viên Thống Nhất từ sáng 6/11. Ngày đua chính thức diễn ra vào ngày 8/11, dự kiến thu hút hàng chục nghìn VĐV trong nước và quốc tế.

Race Expo mở cửa từ 10h ngày 6/11, quy tụ các thương hiệu trong lĩnh vực thể thao và sức khỏe. Tiếp nối chuỗi hoạt động, Giải chạy trẻ em Kid Dash cự ly 2,1 km sẽ diễn ra lúc 15h ngày 7/11 tại Công viên Thống Nhất. Ngày đua chính thức diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 8/11, với bốn cự ly dành cho người lớn gồm Marathon 42,195 km, Bán Marathon 21,0975 km, 10 km và 5 km.

Ban Tổ chức DHA Việt Nam tiếp tục nâng cao công tác tổ chức và vận hành, tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời đặt an toàn và trải nghiệm của vận động viên làm trọng tâm. PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc DHA Việt Nam, chia sẻ: “Mỗi bước chạy tại Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội không chỉ là sự bứt phá giới hạn cá nhân, mà còn là nhịp đập kết nối cộng đồng. Năm 2026, chúng tôi không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức theo các chuẩn mực quốc tế. Sự an toàn, an tâm và niềm vui trọn vẹn của VĐV chính là thước đo thành công lớn nhất của Ban Tổ chức”.

Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội có cung đường chạy đi qua nhiều địa danh và không gian di sản đặc trưng của Hà Nội

Năm 2026 đánh dấu năm thứ ba Standard Chartered đồng hành cùng giải với vai trò Nhà tài trợ Chính. Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ: “Thông qua giải chạy, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích lối sống năng động và tạo thêm cơ hội kết nối trong cộng đồng. Mỗi người có thể tham gia theo cách riêng, từ chinh phục đường chạy, cổ vũ, tình nguyện đến các hoạt động cộng đồng bên lề. Chúng tôi tự hào tiếp tục đồng hành cùng giải, góp phần tạo nên một sự kiện thể thao quốc tế gắn kết, tiếp nối cam kết lâu dài với Việt Nam và trách nhiệm xã hội trong hơn 122 năm qua”.

Là giải chạy thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội đồng thời là thành viên của Age Group Ranking System thuộc Abbott World Marathon Majors. Thành tích tại giải được công nhận để xét chuẩn tham gia các giải marathon danh giá như Boston, Tokyo, London, Berlin, Chicago, New York City và Sydney. Trên cung đường đua, các VĐV sẽ đi qua nhiều địa danh và không gian di sản đặc trưng của Hà Nội như Hồ Gươm, Hồ Tây, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các khu phố cổ, mang đến hành trình kết hợp giữa trải nghiệm thể thao và khám phá vẻ đẹp của Thủ đô.