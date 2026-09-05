Trực tiếp Man City 1-0 Coventry vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027
VOV.VN - Trực tiếp bóng đá trận Man City vs Coventry, vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h ngày 5/9 theo giờ Việt Nam trên sân Etihad (Manchester, Vương quốc Anh).
Trực tiếp bóng đá trận Man City vs Coventry, vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h ngày 5/9 theo giờ Việt Nam trên sân Etihad (Manchester, Vương quốc Anh).
40' Sự có mặt của Enzo giúp tuyến giữa Man City hoạt động rất trơn tru, gần như không có cơ hội để lên bóng ở khu trung lộ cho đội khách.
34' Sau bàn thắng, Man City đang chơi rất ung dung trong khi Coventry đã bắt đầu gặp khó khăn.
26' VÀO OOO!!! Từ tình huống phối hợp bên phần sân nhà, Semenyo băng lên bên cánh phải rồi tạt bóng chuẩn mực để Haaland băng vào đánh đầu tung lưới đội khách.
22' Enzo chuyền bóng cho Cherki băng xuống tung ra cú sút uy lực nhưng trái bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Coventry.
16' Cú đá đầu tiên trong trận bên phía Man City thuộc về Haaland nhưng cầu thủ người Na Uy không thắng được thủ môn đội khách.
14' Coventry đang giữ cự ly đội hình rất tốt. Sức ép mà Man City tạo ra chưa đủ lớn để khiến đội khách gặp khó khăn.
8' Sai lầm của hậu vệ Man City tạo ra cơ hội cho Awoniyi băng xuống, đối mặt với thủ môn Donnarumma nhưng anh đã dứt điểm ra ngoài.
7' Sau 7 phút bóng lăn, Man City đang chiếm ưu thế nhưng chưa có cơ hội rõ ràng nào được đội chủ nhà tạo ra.
1' Trận đấu bắt đầu. Coventry giao bóng trước.
Trước giờ bóng lăn, O'Reilly chấn thương, không thể ra sân và Enzo Fernandez đã được đẩy lên đá chính.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Coventry
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Coventry, vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h ngày 5/9 theo giờ Việt Nam trên sân Etihad (Manchester, Vương quốc Anh).
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Sau sự khởi đầu mùa giải mới đáng thất vọng khi để thua Arsenal 0-3 ở trận Siêu Cúp Anh, Man City nhanh chóng “vào guồng”. Đội bóng thành Manchester toàn thắng sau 2 vòng đấu vừa qua tại giải Ngoại hạng Anh, trong đó trận sau họ chơi hay hơn trận trước. Cụ thể, nếu ở vòng đầu, Man xanh phải vất vả lội ngược dòng thắng 2-1 trước đội khách Bournemouth, thì ở vòng 2, đoàn quân của HLV Enzo Maresca thắng đậm Crystal Palace 4-1.
Đang tìm lại cảm hứng chiến thắng, Man City có lý do để tự tin bước vào trận đấu với Coventry cuối tuần này. Phải khẳng định ngay rằng, đây là cuộc chiến không cân sức. Đối thủ của thầy trò HLV Maresca chỉ là một tân binh ở mùa này. Họ toàn thua sau 2 vòng đấu đầu tiên sau khi thăng hạng, thậm chí đến nay chưa ghi nổi bàn thắng nào vào lưới của các đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh 2026/2027.
Với hàng công khá “cùn”, Coventry khó lòng làm nên bất ngờ ở Etihad. Vấn đề có lẽ chỉ là Man City ở trận này sẽ giành chiến thắng với cách biệt bao nhiêu bàn mà thôi. Phải nhấn mạnh rằng, đây là trận đấu mà nửa xanh thành Manchester có lợi thế được thi đấu trên sân nhà Etihad - nơi họ chỉ để thua 1/18 trận đấu chính thức gần đây tại giải nội địa, còn lại hòa 3 và giành đến 14 chiến thắng.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Coventry
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Coventry, vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h ngày 5/9 theo giờ Việt Nam trên sân Etihad (Manchester, Vương quốc Anh).
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