Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 22/9, U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan so tài trong lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam. Trận đấu này diễn ra vào lúc 12h hôm nay, được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 22/9.

Sau 2 lượt trận, U23 Uzbekistan đã giành vé vào tứ kết với 6 điểm. Trong khi đó, U23 Việt Nam mới có 4 điểm, đứng vị trí thứ 2. Nếu muốn chắc chắn giành vé đi tiếp và không cần quan tâm tới kết quả còn lại của bảng C, U23 Việt Nam phải có 1 điểm trước đối thủ.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 22/9, U23 Kuwait sẽ gặp U23 Philippines. Ở trận đấu này, U23 Philippines đã bị loại, trong khi đó, U23 Kuwait buộc phải thắng càng đậm càng tốt rồi chờ kết quả thuận lợi ở trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan để có vé đi tiếp.

Ngoài 2 trận đấu của bảng C, môn bóng đá nam ASIAD 2026 hôm nay 22/9 còn có trận đấu giữa U23 Hàn Quốc vs U23 Saudi Arabia diễn ra vào lúc 17h hôm nay.