Lịch thi đấu pickleball hôm nay 30/5: Hồ Thị Trúc Tâm săn vé chung kết Macau Open

Theo lịch thi đấu pickleball hôm nay 30/5, PPA Asia Macau Open 2026 sẽ diễn ra các trận đấu vòng bán kết nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Các trận đấu nội dung đơn nữ dự kiến bắt đầu từ 8h theo giờ Việt Nam. Các trận đấu nội dung đơn nam dự kiến bắt đầu từ 10h. Các trận đấu nội dung đôi nữ dự kiến bắt đầu từ 12h. Các trận đấu nội dung đôi nam dự kiến bắt đầu từ 14h. Các trận đấu nội dung đôi nam nữ dự kiến bắt đầu từ 16h.

Pickleball Việt Nam sẽ có đại diện thi đấu bán kết nội dung đơn nữ là tay vợt Hồ Thị Trúc Tâm. Ngoài ra, Hồ Thị Trúc Tâm sẽ cùng Mihae Kwon thi đấu bán kết nội dung đôi nữ tại PPA Asia Macau Open 2026.

Tay vợt Hồ Thị Trúc Tâm.

Ở nội dung đơn nữ, Hồ Thị Trúc Tâm sẽ chạm trán Anni Xie. Nếu giành quyền vào chung kết, Hồ Thị Trúc Tâm sẽ tranh ngôi vô địch PPA Asia Macau Open 2026 với người thắng trong cặp bán kết giữa Yufei Long và Rika Fujiwara.

Ở nội dung đôi nữ, Hồ Thị Trúc Tâm cùng Mihae Kwon sẽ đối đầu với cặp Rika Fujiwara - Kei Sawaki. Nếu vào chung kết, Hồ Thị Trúc Tâm và Mihae Kwon sẽ gặp những người thắng cặp bán kết giữa Xiao Yi Wang - Lingwei Kong và Jamie Haas - Pei Chuan Kao.

