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HLV Polking khen ngợi tinh thần chiến đấu của CAHN

Thứ Sáu, 12:11, 09/10/2026
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VOV.VN - HLV Polking đánh giá cao tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết của CAHN sau chiến thắng 1-0 trước Lion City Sailors ở trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027.

HLV Polking đánh giá cao tinh thần chiến đấu của CAHN

CAHN khởi đầu thuận lợi tại Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 khi đánh bại Lion City Sailors với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách. Tiền đạo Leo Artur ghi bàn thắng duy nhất, giúp đại diện Việt Nam giành trọn 3 điểm ở lượt trận đầu tiên.

Sau trận đấu, HLV Polking nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao ngay trên sân nhà. “Đây là chiến thắng vô cùng quan trọng trước một đối thủ mạnh ngay trên sân nhà của họ ở lượt trận đầu tiên”, HLV Polking chia sẻ.

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CAHN giành chiến thắng ngay trên sân khách (Ảnh: CAHN).

Nhà cầm quân của CAHN cũng đánh giá cao tinh thần đồng đội và khả năng vượt qua sức ép của các học trò trong những thời điểm khó khăn, ông cho biết: “Chúng tôi đã thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời, luôn đoàn kết trong những thời điểm khó khăn và biết cách chịu đựng, vượt qua sức ép khi cần thiết.  

Những trận đấu như thế này sẽ giúp một tập thể trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi rất vui khi khởi đầu giải đấu bằng 3 điểm quý giá, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu”.

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HLV Polking khen ngợi tinh thần chiến đấu của CAHN (Ảnh: CAHN).

Bên cạnh đó, HLV Polking bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu của toàn đội và khẳng định CAHN sẽ tiếp tục nỗ lực trong chặng đường phía trước: “Tôi tự hào về tinh thần chiến đấu của toàn đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, giữ vững niềm tin và cùng nhau tiến về phía trước. Cảm ơn những cổ động viên Việt Nam tại Singapore”.

Sau chiến thắng trước Lion City Sailors, CAHN sẽ trở về Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Kashima Antlers tại Cúp C1 châu Á. Trận đấu này diễn ra lúc 19h15 ngày 13/10 trên sân Hàng Đẫy.

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Trí Minh/VOV.VN
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