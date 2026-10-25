Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 25/10, những trận đấu quyết định đến chức vô địch cũng như thứ hạng của giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam 2026 sẽ diễn ra.

Ảnh: CLB bóng chuyền nữ Thông tin.

Vào lúc 12h sẽ là trận tranh hạng năm giữa Ninh Bình và Thanh Hóa. Khung 14h30 là trận tranh hạng bảy giữa Vietin Bank và Hưng Yên. Trận tranh hạng ba bắt đầu lúc 17h giữa Long An và Hóa chất Đức Giang trong khi trận chung kết tranh chức vô địch là màn so tài bắt đầu lúc 19h30 giữa Hà Nội và Binh chủng Thông tin.

Trong đó, các trận tranh hạng bảy và chung kết được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Với trận tranh hạng bảy, đội thắng trận sẽ trụ hạng thành công trong khi đội thua trận sẽ phải xuống thi đấu giải A1 quốc gia mùa sau. Vietin Bank với ngoại binh khá tốt và dàn cầu thủ kinh nghiệm hơn được đánh giá có nhiều cơ hội chiến thắng hơn Hưng Yên.

Với trận chung kết, Hà Nội và Binh chủng Thông tin thể hiện sự cân bằng khi đôi bên đều có những ngoại binh tốt, những tuyển thủ quốc gia và cả những gương mặt trẻ đầy hứa hẹn. Trận chung kết chắc chắn sẽ rất đáng chờ đợi.