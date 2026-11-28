Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 28/11, các trận đấu đầu tiên của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ chính thức diễn ra.

Ảnh: CLB bóng chuyền nữ Hưng Yên.

Trong ngày thi đấu hôm nay sẽ có 2 trận đấu: TP.HCM vs Hưng Yên (14h) và Hà Nội vs Quảng Ninh (19h). TPHCM được kỳ vọng có khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, Hưng Yên cũng sẽ hướng đến kết quả tích cực trong trận mở màn, qua đó tạo lợi thế ở cuộc đua giành thứ hạng cao ở vòng bảng. Bảng đấu này còn có sự góp mặt của Thanh Hóa và Ninh Bình.

Tâm điểm buổi tối là trận nữ Hà Nội gặp Quảng Ninh lúc 19h00. Hà Nội nằm ở bảng D cùng Quân đội và Tây Ninh - hai đối thủ có tham vọng cạnh tranh huy chương.

Tham dự giải có 8 đội gồm Quân đội, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hưng Yên và chủ nhà TP.HCM. Các đội sẽ cạnh tranh thứ hạng vòng bảng trước khi bước vào giai đoạn quyết định. Số trận thắng được ưu tiên khi xếp hạng, tiếp đến là điểm số và các chỉ số phụ theo điều lệ.

Với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh vừa tranh tài tại giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 vừa kết thúc, cuộc đua hai tấm HCV hứa hẹn hấp dẫn đến những ngày thi đấu cuối cùng. Ở đại hội trước, đội giành HCV là Quân đội. Các trận đấu sẽ được trực tiếp trên hệ thống kênh HTV Thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.