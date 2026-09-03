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Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 3/9

Thứ Năm, 05:30, 03/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 3/9, sôi động với 20 trận đấu ở 11 bảng sẽ được tổ chức tại 11 quốc gia.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 3/9, U20 Việt Nam sẽ đối đầu U20 Palestine tại lượt trận thứ hai. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 19h trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

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Ảnh: AFC. 

Trước đó, trong trận ra quân, U20 Việt Nam thua 0-3 trước U20 Triều Tiên. Trong khi đó, U20 Palestine thua 1-2 trước U20 Iran. Nếu muốn cạnh tranh cơ hội đi tiếp, U20 Việt Nam sẽ cần phải thắng U20 Palestine trong trận đấu hôm nay.

Ở cuộc so tài này, U20 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn và có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Palestine có nhiều gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài và có cả gốc nước ngoài. Do đó nếu không thi đấu hết khả năng, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ gặp không ít thử thách.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng C, U20 Triều Tiên sẽ gặp U20 Iran vào lúc 16h ngày 3/9 trên sân Việt Trì. Đội nào giành chiến thắng sẽ xây chắc ngôi đầu, đồng thời mở toang cơ hội đi tiếp.

Ngoài các trận đấu tại bảng C, lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 3/9 còn chứng kiến các trận ở 10 bảng đấu khác với một số trận đấu đáng chú ý như sau: Malaysia vs Australia (16h), Campuchia vs Nhật Bản (19h), Turkmenistan vs Thái Lan (19h30) hay Oman vs Saudi Arabia (23h).

PV/VOV.VN
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