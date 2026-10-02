Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/10: Pháp đại chiến Italia

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/10 rạng sáng mai 3/10, UEFA Nations League 2026/2027 tiếp tục diễn ra sôi động. Trong đó, League A sẽ diễn ra bảng A1 với trận Pháp tiếp đón Italia và Thổ Nhĩ Kỳ làm khách của Bỉ, cùng lúc 01h45 ngày 3/10 (giờ Việt Nam).

Hiện tại, Pháp đang dẫn đầu bảng A1 sau 2 trận toàn thắng. Bỉ cùng có 3 điểm như Italia nhưng xếp trên do hơn thành tích đối đầu. Thổ Nhĩ Kỳ đứng cuối bảng và chưa có điểm nào sau 2 thất bại liên tiếp.

Italia từng thắng 3-1 trong chuyến làm khách của Pháp hồi năm 2024. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, Pháp sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo đội trưởng Kylian Mbappe ở trận đại chiến Italia. Ngôi sao 27 tuổi dính chấn thương đầu gối ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 và dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần.

Về thành tích đối đầu xuyên suốt lịch sử, Italia đang có tổng cộng 19 chiến thắng, 8 trận hòa và 12 thất bại trước Pháp. Nhưng nếu tính riêng từ năm 2006 tới nay, Pháp đang trội hơn Italia với 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại.

Trong khuôn khổ UEFA Nations League, Pháp và Italia từng nằm chung bảng đấu ở mùa giải 2024/2025. Thời điểm đó, Pháp từng thua Italia 1-3 ngay trên sân nhà ở lượt đi, nhưng thắng 3-1 trên sân khách ở lượt về.

Bên cạnh trận Pháp gặp Italia và Bỉ đấu Thổ Nhĩ Kỳ ở League A, UEFA Nations League 2026/2027 còn có những cuộc đọ sức đáng chú ý ở những hạng đấu khác như: Bosnia & Herzegovina chạm trán Thụy Điển, Hungary đối đầu Gruzia hay Ba Lan so tài Romania.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/10, loạt trận giao hữu quốc tế sẽ có màn đọ sức giữa Hàn Quốc và Venezuela lúc 18h00 bên cạnh trận Trung Quốc gặp Palestine lúc 18h35.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/10 rạng sáng mai 3/10 UEFA Nations League 2026/2027 21h00 ngày 2/10: Kazakhstan – Moldova 23h00 ngày 2/10: Cyprus – Armenia 23h00 ngày 2/10: Latvia – Montenegro 01h45 ngày 3/10: Ba Lan – Romania 01h45 ngày 3/10: Faroe – Slovakia 01h45 ngày 3/10: Hungary – Gruzia 01h45 ngày 3/10: Bosnia & Herzegovina – Thụy Điển 01h45 ngày 3/10: Ukraine – Bắc Ireland 01h45 ngày 3/10: Bỉ - Thổ Nhĩ Kỳ 01h45 ngày 3/10: Pháp – Italia Giao hữu quốc tế 17h00 ngày 2/10: Mauritius – Sri Lanka 18h00 ngày 2/10: Hàn Quốc – Venezuela 18h35 ngày 2/10: Trung Quốc – Palestine