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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/10: Pháp đại chiến Italia

Thứ Sáu, 08:00, 02/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/10 rạng sáng mai 3/10 với tâm điểm chú ý là trận Pháp gặp Italia tại UEFA Nations League.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/10 rạng sáng mai 3/10, UEFA Nations League 2026/2027 tiếp tục diễn ra sôi động. Trong đó, League A sẽ diễn ra bảng A1 với trận Pháp tiếp đón Italia và Thổ Nhĩ Kỳ làm khách của Bỉ, cùng lúc 01h45 ngày 3/10 (giờ Việt Nam).

Hiện tại, Pháp đang dẫn đầu bảng A1 sau 2 trận toàn thắng. Bỉ cùng có 3 điểm như Italia nhưng xếp trên do hơn thành tích đối đầu. Thổ Nhĩ Kỳ đứng cuối bảng và chưa có điểm nào sau 2 thất bại liên tiếp.

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Italia từng thắng 3-1 trong chuyến làm khách của Pháp hồi năm 2024. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, Pháp sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo đội trưởng Kylian Mbappe ở trận đại chiến Italia. Ngôi sao 27 tuổi dính chấn thương đầu gối ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 và dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần.

Về thành tích đối đầu xuyên suốt lịch sử, Italia đang có tổng cộng 19 chiến thắng, 8 trận hòa và 12 thất bại trước Pháp. Nhưng nếu tính riêng từ năm 2006 tới nay, Pháp đang trội hơn Italia với 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại.

Trong khuôn khổ UEFA Nations League, Pháp và Italia từng nằm chung bảng đấu ở mùa giải 2024/2025. Thời điểm đó, Pháp từng thua Italia 1-3 ngay trên sân nhà ở lượt đi, nhưng thắng 3-1 trên sân khách ở lượt về.

Bên cạnh trận Pháp gặp Italia và Bỉ đấu Thổ Nhĩ Kỳ ở League A, UEFA Nations League 2026/2027 còn có những cuộc đọ sức đáng chú ý ở những hạng đấu khác như: Bosnia & Herzegovina chạm trán Thụy Điển, Hungary đối đầu Gruzia hay Ba Lan so tài Romania.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/10, loạt trận giao hữu quốc tế sẽ có màn đọ sức giữa Hàn Quốc và Venezuela lúc 18h00 bên cạnh trận Trung Quốc gặp Palestine lúc 18h35.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/10 rạng sáng mai 3/10

UEFA Nations League 2026/2027

21h00 ngày 2/10: Kazakhstan – Moldova

23h00 ngày 2/10: Cyprus – Armenia

23h00 ngày 2/10: Latvia – Montenegro

01h45 ngày 3/10: Ba Lan – Romania

01h45 ngày 3/10: Faroe – Slovakia

01h45 ngày 3/10: Hungary – Gruzia

01h45 ngày 3/10: Bosnia & Herzegovina – Thụy Điển

01h45 ngày 3/10: Ukraine – Bắc Ireland

01h45 ngày 3/10: Bỉ - Thổ Nhĩ Kỳ

01h45 ngày 3/10: Pháp – Italia

Giao hữu quốc tế

17h00 ngày 2/10: Mauritius – Sri Lanka

18h00 ngày 2/10: Hàn Quốc – Venezuela

18h35 ngày 2/10: Trung Quốc – Palestine

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Ronaldo bất ngờ rời tuyển Bồ Đào Nha

VOV.VN - Ronaldo rời trại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League, không lâu sau khi HLV Jorge Jesus xác nhận Gonçalo Ramos sẽ đá chính nếu kế hoạch không thay đổi.

Hoàng Long/VOV.VN
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