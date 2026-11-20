Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 20/11, vòng 8 V-League 2026/27 sẽ chính thức trở lại sau quãng nghỉ dịp FIFA Days tháng 11/2026 với 2 trận đấu diễn ra vào khung 17h00 và 19h15.

Mở màn cho loạt trận hôm nay là trận đấu giữa Thanh Hóa vs HAGL trên sân Thanh Hóa lúc 17h00. Đây được xem là cuộc đối đầu quan trọng với cả hai đội khi Thanh Hóa hiện mới có 9 điểm, trong khi HAGL sở hữu 6 điểm và đang đứng ngay phía trên nhóm nguy hiểm.

Thanh Hóa vs HAGL so tài ở vòng 8 V-League 2026/27.

Đến 19h15, sân Hàng Đẫy sẽ trở thành tâm điểm với trận đấu giữa Thể Công Viettel vs SLNA. Đội bóng xứ Nghệ đang có thành tích bất bại sau 7 vòng đấu, trong đó giành 3 chiến thắng và hòa 4 trận, trái ngược với phong độ thiếu ổn định của đội chủ nhà.

Sau 7 trận, Thể Công Viettel mới có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 4 thất bại. Dù được thi đấu trên sân nhà, thầy trò đội bóng áo lính sẽ đối mặt với thử thách lớn khi SLNA đang duy trì phong độ ấn tượng từ đầu mùa.

Thể Công Viettel vs SLNA chạm trán ở vòng 8 V-League 2026/27.

Cả hai đội đều không có được lực lượng tốt nhất trước cuộc chạm trán này. Bên phía SLNA, Joseph Onoja bị treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng, còn Bruno Pereira chưa bình phục chấn thương.

Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel cũng mất Paulo Martins vì án treo giò. Tiền vệ này được đánh giá cao nhờ lối chơi mạnh mẽ, khả năng tranh chấp, đọc tình huống hiệu quả cùng nền tảng thể lực dồi dào.

Với lợi thế sân nhà, Thể Công Viettel có cơ hội tìm kiếm kết quả tích cực để cải thiện thành tích. Tuy nhiên, SLNA đang là đối thủ khó bị đánh bại và nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể hướng tới việc giành điểm tại Hàng Đẫy.

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