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Những cầu thủ bị treo giò vòng 8 V-League 2026/2027

Thứ Hai, 18:32, 16/11/2026
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VOV.VN - Vòng 8 V-League 2026/2027 có 5 cầu thủ không thể ra sân do án treo giò. Trong đó, Thanh Hóa, Thể Công Viettel, SLNA, Nam Định và Hải Phòng đều có cầu thủ phải vắng mặt ở những trận đấu quan trọng.

5 cầu thủ vắng mặt tại vòng 8 V-League 2026/2027

Theo danh sách những cầu thủ bị tro giò ở vòng 8 V-League 2026/2027 mà Ban tổ chức công bố, có 5 cái tên phải nghỉ thi đấu. Theo đó, Thanh Hóa sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Bá Tiến trong cuộc tiếp đón HAGL ngày 20/11 vì nhận thẻ đỏ ở trận đấu tại vòng 7.

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Lịch thi đấu vòng 8 V-League 2026/2027.

Trong khi đó, Thể Công Viettel gặp tổn thất nhân sự khi Paulo Tapeu Viana Martins không thể góp mặt ở cuộc đối đầu SLNA. Tiền vệ này nhận thẻ đỏ ở cuộc so tài với Nam Định ở vòng 6 nên vẫn phải nghỉ thi đấu ở vòng 8.

SLNA cũng không có lực lượng mạnh nhất ở vòng 8 V-League 2026/2027 khi Onoja Joseph tích lũy đủ 3 thẻ vàng. Đây là mất mát lớn với đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn trong việc tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại của mình.

Ngoài những cái tên kể trên, vòng 8 V-League 2026/2027 còn 2 gương mặt khác phải nghỉ thi đấu là Hồng Duy của Nam Định và Mạnh Dũng của Hải Phòng. Hai cầu thủ này đều nhận thẻ đỏ ở vòng trước.

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PV/VOV.VN
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