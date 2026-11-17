Ngày 17/11, CLB Đà Nẵng chính thức công bố ông Lee Young Jin đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội bóng. Qua đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc có màn tái xuất trong làng bóng đá Việt Nam sau hơn 3 năm.

"Với kinh nghiệm và dấu ấn trong bóng đá Việt Nam, HLV Lee Young Jin được kỳ vọng sẽ cùng các cầu thủ xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ luật, giàu tinh thần chiến đấu, hướng đến những mục tiêu phía trước" - Trang mạng xã hội chính thức của CLB Đà Nẵng chia sẻ.

HLV Lee Young Jin ra mắt CLB Đà Nẵng. (Ảnh: SHB Da Nang Football Club﻿)

Ông Lee Young Jin từng là trợ lý hàng đầu của HLV Park Hang Seo trong giai làm việc tại Việt Nam từ năm 2017-2023, đóng vai trò "bộ óc chiến thuật" cho các cấp độ đội tuyển.

Ông Lee Young Jin là người góp công lớn vào những thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo với chức vô địch AFF Cup 2018, á quân U23 châu Á 2018, hạng tư ASIAD 2018, HCV SEA Games 30 và HCV SEA Games 31.

Sau khi rời Việt Nam vào năm 2023, ông Lee Young Jin từng làm chuyên gia tại LĐBĐ Hàn Quốc và tham gia cố vấn cho ĐT Hàn Quốc.

Hiện tại, Đà Nẵng đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League 2026/2027 với 9 điểm, hơn 4 điểm so với vị trí xuống hạng.

Bên cạnh việc bổ nhiệm HLV Lee Young Jin dẫn dắt đội bóng, CLB Đà Nẵng cũng thay đổi ông Lê Đức Tuấn từ vai trò HLV sang làm Giám đốc kỹ thuật.

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