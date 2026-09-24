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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/9

Thứ Năm, 07:00, 24/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/9, U16 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân giải giao hữu CFA Team China 2026 – Peace Cup.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/9, U16 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có trận ra quân giải giao hữu CFA Team China 2026 – Peace Cup gặp U16 Australia. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 13h.

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Đội U16 Việt Nam với lứa cầu thủ mới. (Ảnh: VFF). 

Giải giao hữu CFA Team China 2026 – Peace Cup diễn ra tại Thẩm Dương (Trung Quốc) với sự tham dự của 4 đội U16 Việt Nam, U16 Trung Quốc, U16 Australia và U16 Kyrgyzstan.

CFA Team China 2026 được kỳ vọng sẽ là cơ hội để U16 Việt Nam tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn hướng tới VCK U17 châu Á 2027.

U16 Việt Nam với thành phần là các cầu thủ sinh năm 2010, 2011 đã có quá trình chuẩn bị tích cực tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Trước khi lên đường sang Trung Quốc, đội có hai trận đấu tập nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Ngày 19/9, U16 Việt Nam hòa U17 Thể Công Viettel với tỷ số 2-2; ngày 21/9, đội tiếp tục hòa CLB Hà Nội 3-3, trong đó Tuấn Kiệt lập cú đúp và Xuân Thành ghi một bàn.

PV/VOV.VN
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