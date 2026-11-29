Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/11, V-League và giải hạng Nhất sẽ tiếp tục được tổ chức. Tại V-League, 2 trận đấu muộn nhất vòng 9 diễn ra hôm nay trên các sân Thanh Hóa và Lạch Tray (Hải Phòng).

Ảnh: VPF.

Tại sân Thanh Hóa, đội chủ nhà sẽ đối đầu Đồng Nai lúc 17h. Trong khi đó, ở khung 18h sẽ là cuộc so tài giữa Hải Phòng FC và Thể Công Viettel.

Đây là những trận đấu của các đội ở nhóm dưới trên bảng xếp hạng và chỉ một kết quả thắng - thua sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện giải đấu.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/11, những trận đấu cuối cùng của vòng loại giải U16 Quốc gia 2026 sẽ được tổ chức tại các địa phương đăng cai là Hà Nội, Hưng Yên và Gia Lai với 5 cặp đấu.

Sau những trận đấu này, BTC sẽ xác định được đầy đủ 4 đội bóng sẽ giành quyền vào thi đấu vòng chung kết. Trước lượt cuối cùng, sự cạnh tranh 4 suất vào VCK vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt. Các trận đấu của VCK dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 12/2026.

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