Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/5, giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 diễn ra các trận đấu của vòng áp chót, vòng đấu thứ 21.

Theo quy định của BTC, tất cả các trận thuộc vòng đấu áp chót sẽ khởi tranh cùng giờ nên tất cả 6 trận của vòng 21 sẽ được tổ chức cùng vào lúc 16h hôm nay 30/5.

6 trận đấu của vòng 21 thi đấu trong ngày hôm nay gồm có: Trẻ PVF-CAND đấu Phú Thọ (sân PVF), Khánh Hòa gặp Quảng Ninh (sân 19/8 Nha Trang), Quy Nhơn United chạm trán Bắc Ninh (sân Quy Nhơn), Thanh Niên TP.HCM vs CLB bóng đá TP.HCM (sân Pleiku), Đồng Nai vs Long An (sân Bình Phước) và Đồng Tháp vs Đại học Văn Hiến (sân Đồng Tháp).

Ảnh: VPF.

Trong đó, 2 trận đấu Quy Nhơn United chạm trán Bắc Ninh và Đồng Nai vs Long An được chú ý hơn cả. Nếu Đồng Nai thắng Long An, đội bóng này sẽ chính thức vô địch sớm 1 vòng và sở hữu tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V-League.

Trong trường hợp Đồng Nai không thắng Long An trong khi Bắc Ninh đánh bại Quy Nhơn United, cuộc đua vô địch và sở hữu tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V-League mùa sau sẽ còn hấp dẫn đến vòng đấu cuối cùng.