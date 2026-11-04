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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/11

Thứ Tư, 07:00, 04/11/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/11: Thể Công Viettel tái đấu FC Seoul ở trận đấu thuộc bảng E Cúp C2 châu Á 2026/27.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/11, Thể Công Viettel sẽ làm khách trước FC Seoul vào lúc 17h00, trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng E Cúp C2 châu Á 2026/27. Sau thất bại nặng nề 0-5 ở lượt đi, thầy trò HLV Almeida Silva đứng trước nhiệm vụ khó khăn khi phải đối đầu nhà vô địch Hàn Quốc ngay trên sân khách.

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Thể Công Viettel thua đậm 0-5 trước FC Seoul ở lượt trận 3 diễn ra trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Hoài Thương)

Thể Công Viettel hiện xếp cuối bảng E với vỏn vẹn 1 điểm sau ba lượt trận. Đại diện Việt Nam khởi đầu bằng trận hòa Melbourne Victory 1-1, trước khi lần lượt để thua Persib Bandung 0-1 và FC Seoul 0-5. Với thành tích chỉ ghi được 1 bàn và nhận tới 7 bàn thua, cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng 16 đội của đội bóng áo lính đang ngày càng thu hẹp.

Trận thua 0-5 trước FC Seoul tại Hàng Đẫy hôm 28/10 phơi bày nhiều vấn đề trong lối chơi của Thể Công Viettel. Hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm và để đối thủ ghi 4 bàn chỉ trong 34 phút đầu tiên, trong khi lợi thế hơn người từ phút 66 cũng không giúp Thể Công Viettel tìm được bàn thắng danh dự.

Đáng lo ngại hơn, phong độ của đội bóng áo lính đang sa sút trên mọi đấu trường. Trong 5 trận gần nhất, Thể Công Viettel không thắng, hòa 1 và thua 4, chỉ ghi 3 bàn nhưng để thủng lưới tới 12 lần. Gần nhất, Thể Công Viettel tiếp tục nhận thất bại 1-3 trước Nam Định tại V-League ngày 31/10.

Trước chuyến làm khách tại Seoul, HLV Almeida Silva nhiều khả năng phải đặt sự chắc chắn lên hàng đầu, duy trì cự ly đội hình hợp lý và hạn chế khoảng trống giữa các tuyến. Khả năng phản công nhanh cũng sẽ là phương án quan trọng để đại diện Việt Nam tìm kiếm cơ hội, đồng thời tránh lặp lại kịch bản đáng thất vọng ở lượt đi.

Quách Khiêm/VOV.VN
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