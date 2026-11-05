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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/11

Thứ Năm, 07:00, 05/11/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/11, ĐT Futsal Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo trong chuyến du đấu tại Kyrgyzstan.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/11, ĐT Futsal Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo ở loạt trận giao hữu thuộc FIFA Days tháng 11/2026. 

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Ảnh: KFU. 

Thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ tái đấu đội chủ nhà Kyrgyzstan trong trận đấu diễn ra lúc 20h30. Trước đó, ĐT Futsal Việt Nam đã để thua Kyrgyzstan trong trận đấu "lượt đi" diễn ra hôm 3/11. 

Đó là trận đấu mà ĐT Futsal Việt Nam chơi không tệ nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thất bại bởi bàn thua ở những giây thi đấu cuối cùng. 

Các trận giao hữu với Kyrgyzstan không chỉ là dịp để ĐT Futsal Việt Nam kiểm nghiệm lực lượng sau quá trình tập luyện mà còn là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế. Xa hơn, đây là một phần trong kế hoạch xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu giành quyền tham dự Futsal World Cup 2028.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/11, giải hạng Ba Quốc gia 2026 tiếp tục với 5 trận đấu của vòng 9 diễn ra tại 2 địa phương đăng cai là Hà Nội và Đồng Tháp. 

PV/VOV.VN
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