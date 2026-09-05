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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/9

Thứ Bảy, 07:00, 05/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/9, vòng 1 V-League 2026/2027 tiếp tục diễn ra sôi động với 3 trận đấu.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/9, giải đấu đáng chú ý nhất sẽ là V-League 2026/2027 với 3 trận đấu tiếp theo của vòng 1.

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Ảnh: Như Đạt. 

Vào lúc 18h, CLB CA TP.HCM sẽ đón tiếp Hà Nội FC trên sân Bình Dương. Đây sẽ là trận đấu tâm điểm trong ngày khi cả CLB CA TP.HCM lẫn Hà Nội FC đều là những đội bóng có tham vọng với nhiều sự bổ sung đáng kể về lực lượng.

Với CLB CA TP.HCM, thất bại vừa qua ở trận Siêu Cúp Quốc gia là một bài học lớn để đội bóng này trở lại với những mục tiêu lớn trong mùa giải khi thầy trò HLV Diles phải tranh tài trên rất nhiều đấu trường.

Trong khi đó với Hà Nội FC, sự bổ sung lực lượng với rất nhiều cầu thủ, đặc biệt là các ngoại binh giúp sức mạnh của thầy trò HLV Kewell tăng lên đáng kể và trận mở màn mùa giải là cơ hội để họ kiểm chứng năng lực.

Cùng giờ, Hải Phòng FC sẽ tiếp đón Ninh Bình. Đội khách với nhiều cầu thủ chất lượng cả ngoại binh cũng như nội binh là những người đang được đánh giá cao hơn.

Trong khi đó vào khung 19h15, CLB CAHN sẽ có màn so tài với Hà Tĩnh. Sau những trận đấu gần đây thầy trò HLV Polking thể hiện phong độ rất cao, đội ĐKVĐ V-League đang hướng đến trận thắng đậm trong ngày mở màn mùa giải mới khi Hà Tĩnh có khá nhiều thay đổi về lực lượng so với mùa trước.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/9, giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 sẽ diễn ra những trận đấu đầu tiên tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP.HCM). Lúc 15h là trận Luxury Hạ Long gặp Trẻ TP.HCM và lúc 18h là Thái Sơn Bắc vs Sahako.

PV/VOV.VN
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