Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/11, U17 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng trong quá trình chuẩn bị trước thềm VCK U17 World Cup 2026.

Ảnh: VFF.

Đối thủ của thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ là U17 Fiji. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 18h00 (giờ địa phương tại Dubai), tức 21h theo giờ Việt Nam.

Trận đấu giao hữu này sẽ mang đến cho U17 Việt Nam nhiều trải nghiệm khi Fiji là đối thủ đến từ châu Đại Dương, cùng khu vực với U17 New Zealand, đội bóng mà thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đối đầu tại U17 World Cup sắp tới.

Trong những ngày qua, thời tiết tại Dubai khá nắng nóng, nhiệt độ dao động trong khoảng 25–36°C. Đây cũng là yếu tố khá quan trọng để các cầu thủ từng bước thích nghi với môi trường thi đấu, trước khi bước vào VCK U17 World Cup 2026 ở Qatar, quốc gia có điều kiện thời tiết tương đồng.

Sau trận đấu với U17 Fiji, đội tuyển sẽ di chuyển từ Dubai tới Doha (Qatar) vào ngày 10/11, tiếp tục hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bước vào VCK U17 World Cup 2026.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/11, giải hạng Ba Quốc gia sẽ chính thức kết thúc với các trận đấu cuối cùng tại sân Đan Phượng (Hà Nội). Lúc 14h là trận Trẻ Ninh Bình gặp Đan Phượng và Tây Mỗ đấu Hà Nội Bulls lúc 16h15.