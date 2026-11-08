Nigeria đánh bại Nhật Bản, vô địch U17 World Cup nữ 2026

Trận chung kết U17 World Cup nữ 2026 diễn ra rạng sáng 8/11 giữa 2 đội Nigeria và Nhật Bản. Sau khi đã vượt qua được các ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch là Triều Tiên và Tây Ban Nha, cả Nigeria lẫn Nhật Bản đều quyết tâm có chiến thắng để nâng cao cúp vô địch.

Niềm vui chiến thắng của U17 nữ Nigeria. (Ảnh: FIFA).

Ưu thế về thể hình, thể lực giúp U17 nữ Nigeria nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, tạo ra rất nhiều cơ hội và chỉ có sự thiếu chính xác ở các pha dứt điểm cuối cùng mới khiến đại diện châu Phi không thể sớm mở tỷ số.

Tuy vậy, bàn thắng lại đến với Nigeria theo kịch bản khó tin. Phút 39, Bashiru thực hiện cú đá không quá nguy hiểm nhưng thủ môn Kou Kadowaki của Nhật Bản lại lúng túng để bóng trôi qua tay, bay vào lưới.

Sang đầu hiệp 2, cách biệt được nhân đôi cho Nigeria khi Oluebube Umejiaku thoát xuống đánh bại thủ môn của Nhật Bản trong tình thế đối mặt ở phút 47.

Bị dẫn 2 bàn, U17 nữ Nhật Bản dồn lên tấn công nhưng họ chỉ có được 1 bàn gỡ ở phút 80 của Fuki Ito và chấp nhận thất bại 1-2, nhìn Nigeria vô địch.

Đây là chức vô địch lịch sử của U17 nữ Nigeria khi họ trở thành đội bóng nữ châu Phi đầu tiên vô địch một giải đấu do FIFA tổ chức hoặc đồng tổ chức gồm U17 World Cup nữ, U20 World Cup nữ, World Cup nữ và bóng đá nữ Olympic.

Ở trận tranh hạng ba diễn ra trước đó, U17 nữ Triều Tiên khép lại giải đấu bằng chiến thắng an ủi 6-0 trước U17 nữ Brazil. Trước đó. U17 nữ Triều Tiên thua U17 Nhật Bản trên chấm luân lưu ở bán kết và trở thành cựu vô địch.