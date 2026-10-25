Kết quả bóng đá hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng 6-0 ở U15 World Cup 2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng 6-0 trước U15 Brunei ở lượt trận thứ hai vòng bảng U15 World Cup 2026.
Kết quả bóng đá hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng 6-0 trước U15 Brunei ở lượt trận thứ hai vòng bảng U15 World Cup 2026.
Đây là trận đấu U15 Việt Nam đã hoàn toàn áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội và có được 6 bàn thắng, chia đều mỗi hiệp đấu 3 bàn.
Các cầu thủ ghi bàn của U15 Việt Nam trận này là Vận Tài, Xuân Vinh (cú đúp), Phước An, Anh Hào và Quang Hưng. Vào 20h tối nay, U15 Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo gặp U15 Mauritius.