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Kết quả bóng đá hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng 6-0 ở U15 World Cup 2026

Chủ Nhật, 14:04, 25/10/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng 6-0 trước U15 Brunei ở lượt trận thứ hai vòng bảng U15 World Cup 2026.

Kết quả bóng đá hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng 6-0 trước U15 Brunei ở lượt trận thứ hai vòng bảng U15 World Cup 2026. 

Đây là trận đấu U15 Việt Nam đã hoàn toàn áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội và có được 6 bàn thắng, chia đều mỗi hiệp đấu 3 bàn. 

Các cầu thủ ghi bàn của U15 Việt Nam trận này là Vận Tài, Xuân Vinh (cú đúp), Phước An, Anh Hào và Quang Hưng. Vào 20h tối nay, U15 Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo gặp U15 Mauritius. 

09:40
09:40
 

 

09:43

Hôm nay (25/10), U15 Việt Nam sẽ gặp U15 Brunei lúc 13h15 và gặp U15 Mauritius lúc 20h00 (giờ Hà Nội)  trong khuôn khổ U15 World Cup 2026. Không có đơn vị truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu. Người hâm mộ trong nước có thể cập nhật những diễn biến mới nhất ở 2 trận đấu của U15 Việt Nam trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

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Ngoài ra, FIFA cũng thực hiện phát sóng trực tiếp U15 World Cup 2026 trên nền tảng DAZN. Người hâm mộ có thể theo dõi tại đây.

Ở lượt trận ra quân ngày 24/10, U15 Việt Nam đã thua U15 Bosnia & Herzegovina 3-6. Những người ghi bàn cho U15 Việt Nam trong trận đấu này là Tuấn Bảo, Vận Tài và Anh Hào.

Trong loạt trận hôm nay (25/10), thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được chờ đợi sẽ có điểm số đầu tiên, thậm chí hưởng niềm vui chiến thắng tại U15 World Cup 2026 khi gặp U15 Brunei và U15 Mauritius.

Các trận đấu tại U15 World Cup 2026 diễn ra theo thể thức thi đấu 8v8, với hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thay người không giới hạn và đá biên thay cho ném biên. Đây là những quy định được thiết kế phù hợp với lứa tuổi U15, nhằm giúp các cầu thủ có sự phát triển tốt nhất.

09:46

Trận đấu lúc 13h15, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp Brunei, đối thủ quen thuộc trong khu vực. Trong ngày ra quân, U15 Brunei đã thua U15 Mauritius 0-5 và đó là cơ sở để tin U15 Việt Nam có thể giành chiến thắng, thậm chí là thắng đậm. 

ket qua bong da hom nay 25 10 u15 viet nam thang 6-0 o u15 world cup 2026 hinh anh 3
Bảng xếp hạng bảng đấu của U15 Việt Nam sau lượt trận đầu tiên.
10:28

 

12:48
ket qua bong da hom nay 25 10 u15 viet nam thang 6-0 o u15 world cup 2026 hinh anh 4
Đội hình xuất phát của U15 Brunei. 
13:06

Cầu thủ hai đội đang khởi động để sẵn sàng bước vào trận đấu. U15 Việt Nam trong trang phục toàn đỏ còn Brunei trong trang phục toàn vàng. 

13:16

1' Trận đấu bắt đầu !!! Brunei giao bóng trước. 

13:20

3' U15 Việt Nam là đội chủ động dâng cao đội hình tấn công nhưng những đường chuyền cuối cùng chưa có được độ chuẩn xác cần thiết. 

13:26

9' U15 Việt Nam dùng nhiều phương án luân chuyển bóng nhưng chưa thể vượt qua sự tập trung của U15 Brunei. 

13:28

9' VÀO OOOOO !! Tận dụng pha phát triển bóng lên không tốt của Brunei, U15 Việt Nam tấn công nhanh và Vận Tài đã dứt điểm chéo góc, ghi bàn mở tỷ số. 

13:30

10' VÀO OOOO!!! Chỉ 1 phút sau khi có bàn thắng mở tỷ số, U15 Việt Nam đã nhân đôi cách biệt. Tuấn Bảo đi bóng bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong cho Xuân Vinh đệm bóng nhẹ nhàng vào khung thành đã bỏ trống của Brunei. 

13:33

16' VÀO OOOO!!! U15 Việt Nam được hưởng phạt đền sau lỗi của cầu thủ Brunei trong vòng cấm. Xuân Vinh bước lên thực hiện chính xác cú đá, nâng tỷ số lên 3-0. 

13:37

20' Huy Hiệu chuyền hỏng mở ra cơ hội phản công cho Brunei. May cho U15 Việt Nam là cầu thủ tấn công áo vàng xử lý tình huống cuối cùng không tốt. 

13:38

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0. 

13:40
ket qua bong da hom nay 25 10 u15 viet nam thang 6-0 o u15 world cup 2026 hinh anh 5
Tình huống nỗ lực cứu bóng của Tuấn Bảo. (Ảnh: AFFA). 
13:42

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

13:44

22' Brunei thực hiện cú đá phạt, Herman tung ra cú sút ngay, bóng đi rất thiếu chính xác khi so với khung thành của U15 Việt Nam. 

13:48

26' U15 Việt Nam có nhiều thay đổi về nhân sự so với hiệp 1 nên lối đá chưa được ăn ý như khoảng thời gian các cầu thủ liên tiếp có được bàn thắng. 

13:52

30' Brunei đang có những nỗ lực dâng cao đội hình, khiến U15 Việt Nam phải trải qua những phút phòng ngự tương đối vất vả. 

13:54

32' VÀO OOO!!! Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Phước An bật cao hơn tất cả và đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho U15 Việt Nam. 

13:58

34' VÀO OOO!!! U15 Việt Nam có pha triển khai tốt từ sân nhà, mở ra cơ hội để Anh Hào xử lý rồi dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 5-0. 

14:00

37' VÀO OOO!!!! U15 Việt Nam thực hiện quả đá phạt chớp nhoáng, Quang Hưng nhận bóng, xử lý một nhịp rồi dứt điểm rất cơ bản, không cho thủ môn Brunei cơ hội cản phá. Tỷ số là 6-0 cho U15 Việt Nam. 

14:02

Hết giờ !!! U15 Việt Nam thắng U15 Brunei 6-0. 

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Trần Tiến/VOV.VN
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