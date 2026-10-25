Kết quả bóng đá hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng 6-0 ở U15 World Cup 2026

09:43

Hôm nay (25/10), U15 Việt Nam sẽ gặp U15 Brunei lúc 13h15 và gặp U15 Mauritius lúc 20h00 (giờ Hà Nội) trong khuôn khổ U15 World Cup 2026. Không có đơn vị truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu. Người hâm mộ trong nước có thể cập nhật những diễn biến mới nhất ở 2 trận đấu của U15 Việt Nam trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

Ngoài ra, FIFA cũng thực hiện phát sóng trực tiếp U15 World Cup 2026 trên nền tảng DAZN. Người hâm mộ có thể theo dõi tại đây.

Ở lượt trận ra quân ngày 24/10, U15 Việt Nam đã thua U15 Bosnia & Herzegovina 3-6. Những người ghi bàn cho U15 Việt Nam trong trận đấu này là Tuấn Bảo, Vận Tài và Anh Hào.

Trong loạt trận hôm nay (25/10), thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được chờ đợi sẽ có điểm số đầu tiên, thậm chí hưởng niềm vui chiến thắng tại U15 World Cup 2026 khi gặp U15 Brunei và U15 Mauritius.

Các trận đấu tại U15 World Cup 2026 diễn ra theo thể thức thi đấu 8v8, với hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thay người không giới hạn và đá biên thay cho ném biên. Đây là những quy định được thiết kế phù hợp với lứa tuổi U15, nhằm giúp các cầu thủ có sự phát triển tốt nhất.