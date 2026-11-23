Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu lượt trận thứ 5 vòng bảng với các trận đấu diễn ra trong các ngày 25/11 và 26/11 theo giờ Việt Nam.

Ở lượt trận này, MU sẽ gặp thử thách lớn khi đến làm khách trên sân của đại diện Bồ Đào Nha - Sporting vào lúc 3h rạng sáng 26/11. Quỷ đỏ đã có khởi đầu tệ hại dưới thời HLV Pochettino khi để thua Liverpool đến 0-4 và sẽ không dễ để Quỷ đỏ có được thành tích khả quan hơn trong trận đấu sắp tới.

Sporting đang có phong độ rất tốt thời gian gần đây với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và việc phải đến làm khách trên đất Bồ Đào Nha hứa hẹn một trận đấu sóng gió cho MU.

Trong khi đó, các đại diện nước Anh khác hứa hẹn cũng có một lượt trận vất vả khi đều chạm trán các đối thủ khó chơi. Arsenal đấu Dortmund, Galatasaray đấu Aston Villa, Man City gặp Napoli, Liverpool làm khách của Brugge.

Trận đấu khác cũng nhận được sự quan tâm ở lượt trận này là màn so tài giữa ĐKVĐ PSG và AS Roma lúc 3h rạng sáng 26/11. Người hâm mộ sẽ chờ đợi xem thầy trò HLV Enrique xoay sở ra sao khi đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương.