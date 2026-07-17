Messi tuyên bố đanh thép, đáp trả làn sóng chỉ trích ĐT Argentina

ĐT Argentina đã tạo ra hành trình đầy cảm xúc trên đường vào chung kết. Lionel Messi và các đồng đội liên tiếp hạ knock-out Cape Verde 3-2, Ai Cập 3-2, Thụy Sĩ 3-1, Anh 2-1 sau những trận đấu vô cùng kịch tính.

Tuy nhiên, ĐT Argentina cũng hứng chịu chỉ trích về việc hưởng lợi từ những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, đặc biệt trong 2 trận gặp Ai Cập và Thụy Sĩ. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng ĐT Argentina đã được ưu ái xếp vào nhánh đấu “dễ thở”.

Messi đã ghi 8 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo trên hành trình vào chung kết World Cup 2026 của ĐT Argentina. (Ảnh: Reuters)

Đáp lại làn sóng chỉ trích, Lionel Messi đưa ra tuyên bố đanh thép: “Dù bạn muốn hay không, bất kể ai nói gì, chúng tôi vẫn là những nhà vô địch thế giới trong 4 năm qua”.

"Một lần nữa, chúng tôi đã vào chung kết World Cup và khẳng định vị thế là một trong hai đội tuyển hàng đầu thế giới. Đó là minh chứng rằng những thành quả của chúng tôi không phải do may mắn. Chẳng thứ gì tự nhiên mà có” – Siêu sao người 39 tuổi nói thêm.

Với việc vào chung kết World Cup 2026, ĐT Argentina đang đứng trước cơ hội vô địch thế giới 2 lần liên tiếp như Italia (năm 1934 và 1938) và Brazil (năm 1958 và 1962) từng làm được.

“Góp mặt trong 2 trận chung kết World Cup liên tiếp là thành tựu hiếm có, và ĐT Argentina đã làm được. Nếu chúng tôi thua ĐT Anh, người ta hẳn sẽ nói đủ thứ vô nghĩa, nhưng chúng tôi không cho họ cơ hội làm vậy” – Lionel Messi khẳng định.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Argentina và ĐT Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (giờ Việt Nam) trên sân vận động New York New Jersey.