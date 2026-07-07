Mbappe bị nữ nghị sĩ Paraguay phân biệt chủng tộc

Mbappe ghi bàn giúp ĐT Pháp thắng ĐT Paraguay 1-0 tại vòng 16 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Nữ nghị sĩ Paraguay là bà Celeste Amarilla đã có phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào Kylian Mbappe, sau khi ĐT Pháp thắng ĐT Paraguay 1-0 tại vòng 16 đội World Cup 2026. Ở trận đấu này, Kylian Mbappe là tác giả bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền.

Trong bài đăng trên trang mạng xã hội cá nhân, bà Celeste Amarilla đã gọi Kylian Mbappe là "người Cameroon bị thực dân hóa đang cố giả vờ là người Pháp" kèm theo hàng loạt từ ngữ miệt thị khác. Bà Celeste Amarilla cũng cho rằng “các cầu thủ Paraguay nên tát Mbappe sau trận đấu”.

Đáp lại Kylian Mbappe đã đăng tải thông điệp: “Bà Celeste Amarilla là một con người đáng khinh và không xứng đáng với cương vị đang nắm giữ. Bà không đại diện cho Paraguay, đất nước đã chiến đấu bằng tất cả niềm đam mê và danh dự trong suốt giải".

Bài đăng trên trang cá nhân của bà Celeste Amarilla. (Ảnh: Chụp màn hình)

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) cũng tuyên bố sẽ đệ đơn khiếu nại hình sự với vụ việc này và cho rằng phát ngôn của bà Celeste Amarilla là “không thể chấp nhận được, đáng bị lên án và có dấu hiệu vi phạm pháp luật”.

Theo hãng thông tấn Reuters, Chính phủ Paraguay đã tuyên bố “lấy làm tiếc và bác bỏ những phát ngôn của bà Celeste Amarilla” và khẳng định những phát ngôn này trái ngược với những giá trị cũng như nguyên tắc mà đất nước Paraguay đề cao.

Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Tổng thống Paraguay đã viết thư cho ông Macron để bày tỏ tình hữu nghị và lên án những phát ngôn của bà Celeste Amarilla.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Một bàn thắng nữa của Kylian Mbappe. Lần này là chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Tôi hoàn toàn ủng hộ cậu ấy. Chúng ta sẽ đáp trả những lời lẽ bôi nhọ bằng phẩm giá, sự tôn trọng và tình đoàn kết”.