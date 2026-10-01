Mẹ tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời

Sáng 30/9, Phạm Gia Hưng nhận tin mẹ lâm bệnh nặng khi đội tuyển Việt Nam đang tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trước hoàn cảnh của gia đình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ban huấn luyện đã tạo điều kiện để tiền đạo 26 tuổi rời đội tuyển, trở về nhà. Gia Hưng đã kịp có mặt bên mẹ trước khi bà qua đời vào sáng 1/10.

Tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ảnh: VFF).

Sự việc khiến tiền đạo đội tuyển Việt Nam tạm thời rời đội trong thời điểm FIFA ASEAN Cup 2026 đang diễn ra. VFF, ban huấn luyện và các thành viên đội tuyển Việt Nam đã gửi lời chia buồn, đồng thời động viên Gia Hưng và gia đình vượt qua mất mát.

Trong thông báo chia buồn, VFF cho biết mẹ của Phạm Gia Hưng đã qua đời lúc 7h30 ngày 1/10/2026. Liên đoàn, ban huấn luyện và toàn thể thành viên đội tuyển Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới Gia Hưng cùng gia đình. VFF cũng bày tỏ sự tiếc thương và mong Gia Hưng cùng gia đình sớm vượt qua thời điểm khó khăn.