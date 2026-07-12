Xác định 4 đội vào bán kết World Cup 2026

Sau vòng tứ kết World Cup 2026, FIFA đã xác định được 4 cái tên giành quyền đi tiếp vào bán kết gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina.

Pháp và Tây Ban Nha tạo ra cặp đấu bán kết đầu tiên ở World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Đương kim á quân Pháp là đội đầu tiên vào bán kết sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Morocco nhờ các pha làm bàn của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele.

Nhà vô địch EURO Tây Ban Nha hạ gục Bỉ 2-1 để giành tấm vé thứ hai. "Siêu dự bị" Mikel Merino là người hùng ghi bàn thắng quyết định cho Tây Ban Nha sau khi Fabian Ruiz mở tỷ số còn Charles De Ketelaere gỡ hòa cho Bỉ.

Anh giành tấm vé thứ ba vào bán kết World Cup 2026 với màn lội ngược dòng thắng Na Uy 2-1. Tiền vệ Jude Bellingham tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp "Tam sư" lật ngược thế cờ sau khi Andreas Schjelderup mở tỷ số.

Anh và Argentina tạo ra cặp đấu bán kết thứ hai ở World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Đương kim vô địch Argentina là đội cuối cùng giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau trận tứ kết đầy kịch tính. Argentina mở tỷ số ngay phút thứ 10 nhờ công của Mac Allister. Thụy Sĩ có bàn gỡ hòa 1-1 của Dan Ndoye ở phút 67, nhưng ngay sau đó Breel Embolo lại nhận thẻ đỏ. Trong thế hơn người, Argentina đã thắng Thụy Sĩ 3-1 khi Julian Alvarez và Lautaro Martinez ghi bàn ở hiệp phụ.

Tại bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha sẽ đối đầu lúc 2h ngày 15/7 (giờ Việt Nam), Anh sẽ chạm trán Argentina lúc 2h ngày 16/7.