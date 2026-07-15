English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định Anh – Argentina: “Tam sư” chấm dứt vận may của Messi?

Thứ Tư, 06:00, 15/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận định Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 16/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Atlanta.

nhan dinh anh argentina tam su cham dut van may cua messi hinh anh 1

Anh và Argentina đã trải qua hành trình rất giống nhau tại vòng knock-out World Cup 2026: Họ liên tiếp tạo ra những chuyến tàu lượn cảm xúc và giành chiến thắng nghẹt thở.

Anh lội ngược dòng thắng CHDC Congo 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane trong những phút cuối cùng, hạ gục Mexico 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số trong thế thiếu người, quật ngã Na Uy 2-1 với màn trình diễn để đời của Jude Bellingham sau 120 phút thi đấu căng thẳng.

Argentina tưởng chừng đã tạo ra đỉnh cao cảm xúc khi thắng Cape Verde 3-2 sau 120 phút thi đấu, nhưng hóa ra màn lội ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 còn kịch tính hơn thế. Sau đó, Lionel Messi và các đồng đội vượt qua Thụy Sĩ 3-1 trong ngày VAR dẫn tới tấm thẻ đỏ đầy tranh cãi của Breel Embolo.

Trên đường đi tới bán kết World Cup 2026, Anh và Argentina đều từng đối mặt với nguy cơ bị loại nhưng họ vừa hay vừa may để thoát hiểm.

Những chuyến tàu lượn cảm xúc mà Anh và Argentina tạo ra ở vòng knock-out World Cup 2026 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của bóng đá, mà còn cho thấy cả những điểm mạnh và điểm yếu của đôi bên.

nhan dinh anh argentina tam su cham dut van may cua messi hinh anh 2
Bellingham lập cú đúp giúp Anh thắng ngược Na Uy 2-1 ở tứ kết. (Ảnh: Reuters)

Anh và Argentina đều vượt qua những tình huống khó khăn nhờ tài ứng biến của 2 HLV Thomas Tuchel và HLV Lionel Scaloni. Họ cũng sở hữu những ngôi sao đẳng cấp, sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ. Họ là những đội bóng có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một vài khoảnh khắc.

Tuy nhiên, cả Anh lẫn Argentina đều chưa thể tạo ra những màn trình diễn hoàn hảo và áp đặt lối chơi lên đối thủ thuyết phục như Pháp hay Tây Ban Nha ở nhánh đấu còn lại. Hàng phòng ngự của họ có thể nhận bàn thua bất kỳ lúc nào và thực tế đã để thủng lưới ở 3 trận knock-out đã qua.

Vậy trên sân vận động Atlanta, đội nào sẽ hay và may hơn?

Tính toán của Opta đang nghiêng về phía Anh trước trận bán kết World Cup 2026. Theo đó, khả năng chiến thắng trong 90 phút của Anh là 39,1% còn Argentina là 31,6%. Khả năng đôi bên kéo nhau vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là 29,3%.

Opta cũng đánh giá Anh có 52,9% cơ hội vào chung kết và 21,94% cơ hội vô địch. Trong khi đó, Argentina có 47,1% cơ hội vào chung kết và 20,55% cơ hội vô địch.

Tuy nhiên, khả năng chiến thắng của Anh xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn nhờ một yếu tố khác: cách khắc chế lối chơi của Argentina đã lờ mờ hiện ra sau 3 trận knock-out vừa qua.

Với đầu tàu Lionel Messi đã 38 tuổi và phần lớn đội hình (17/26 cầu thủ) đã già hơn 4 tuổi so với khi vô địch World Cup 2022, Argentina chỉ có thể duy trì áp lực cao trong những khoảng thời gian ngắn và có những thời điểm tỏ ra hụt hơi.

nhan dinh anh argentina tam su cham dut van may cua messi hinh anh 3
Messi đã ghi 8 bàn và có 2 kiến tạo ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Quan trọng hơn, các đối thủ đã liên tục “rình” Lionel Messi để cướp bóng và tổ chức phản công. Theo thống kê của Fox Sports, Lionel Messi là cầu thủ để mất bóng nhiều thứ nhì tại World Cup 2026 tính tới trước vòng bán kết với 33 lần, chỉ kém 3 lần so với Lamine Yamal.

Đặc biệt, Ai Cập đã tiến rất gần tới việc loại Argentina nhờ chiến thuật nhắm vào Lionel Messi. Đội bóng châu Phi có 6 lần đoạt bóng từ chân Lionel Messi và đã dẫn 2-0 cho tới phút 79. Tuy nhiên, Lionel Messi và các đồng đội đã tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng trong hơn 10 phút cuối trận để thắng 3-2.

Dẫu vậy, dàn sao Anh đủ đẳng cấp để có thể rút ra những bài học từ Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ để hướng tới mục tiêu hóa giải Lionel Messi cũng như trừng phạt Argentina.

Nếu giành chiến thắng, Anh sẽ có lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup kể từ sau chức vô địch năm 1966. “Tam sư” cũng sẽ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước Argentina sau khi đánh bại đối thủ 1-0 ở vòng bảng World Cup 2002 và 3-2 ở trận giao hữu năm 2005.

Ngược lại, nếu như Argentina giành chiến thắng, họ sẽ có lần thứ 3 hạ knock-out Anh ở World Cup. Trước đó, La Albiceleste từng thắng Tam sư 2-1 ở tứ kết World Cup 1986 và thắng sau loạt sút luân lưu ở vòng 16 đội World Cup 1998.

Với cá nhân Lionel Messi, đây sẽ là lần đầu tiên siêu sao người Argentina đối đầu với Anh. Trong quá khứ, Lionel Messi từng ngồi dự bị và không thi đấu khi hai đội đá giao hữu năm 2005.

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Yamal che mờ Mbappe, Tây Ban Nha hạ đẹp Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026
Yamal che mờ Mbappe, Tây Ban Nha hạ đẹp Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Yamal che mờ Mbappe, Tây Ban Nha hạ đẹp Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026 trên sân vận động Dallas ở bang Texas, Mỹ.

Yamal che mờ Mbappe, Tây Ban Nha hạ đẹp Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026

Yamal che mờ Mbappe, Tây Ban Nha hạ đẹp Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Yamal che mờ Mbappe, Tây Ban Nha hạ đẹp Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026 trên sân vận động Dallas ở bang Texas, Mỹ.

Anh – Argentina bán kết World Cup 2026: “Lá bùa lịch sử” ủng hộ Messi và đồng đội
Anh – Argentina bán kết World Cup 2026: “Lá bùa lịch sử” ủng hộ Messi và đồng đội

VOV.VN - Argentina mang theo “lá bùa lịch sử” toàn thắng ở bán kết World Cup để đối đầu ĐT Anh trong trận cầu hứa hẹn căng thẳng.

Anh – Argentina bán kết World Cup 2026: “Lá bùa lịch sử” ủng hộ Messi và đồng đội

Anh – Argentina bán kết World Cup 2026: “Lá bùa lịch sử” ủng hộ Messi và đồng đội

VOV.VN - Argentina mang theo “lá bùa lịch sử” toàn thắng ở bán kết World Cup để đối đầu ĐT Anh trong trận cầu hứa hẹn căng thẳng.

Messi tạo nên thống kê vô tiền khoáng hậu tại World Cup
Messi tạo nên thống kê vô tiền khoáng hậu tại World Cup

VOV.VN - Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có 10 pha kiến tạo ở đấu trường World Cup sau khi tung đường chuyền để Mac Allister ghi bàn ở trận Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1.

Messi tạo nên thống kê vô tiền khoáng hậu tại World Cup

Messi tạo nên thống kê vô tiền khoáng hậu tại World Cup

VOV.VN - Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có 10 pha kiến tạo ở đấu trường World Cup sau khi tung đường chuyền để Mac Allister ghi bàn ở trận Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1.

VAR tạo thẻ đỏ hy hữu, tiền đạo Thụy Sĩ thành "tội đồ" trước Argentina
VAR tạo thẻ đỏ hy hữu, tiền đạo Thụy Sĩ thành "tội đồ" trước Argentina

VOV.VN - VAR tạo thẻ đỏ hy hữu và khiến tiền đạo Breel Embolo trở thành "tội đồ" trong thất bại 1-3 của Thụy Sĩ trước Argentina tại tứ kết World Cup 2026.

VAR tạo thẻ đỏ hy hữu, tiền đạo Thụy Sĩ thành "tội đồ" trước Argentina

VAR tạo thẻ đỏ hy hữu, tiền đạo Thụy Sĩ thành "tội đồ" trước Argentina

VOV.VN - VAR tạo thẻ đỏ hy hữu và khiến tiền đạo Breel Embolo trở thành "tội đồ" trong thất bại 1-3 của Thụy Sĩ trước Argentina tại tứ kết World Cup 2026.

FIFA có động thái đặc biệt sau khi Anh tiễn Na Uy rời World Cup 2026
FIFA có động thái đặc biệt sau khi Anh tiễn Na Uy rời World Cup 2026

VOV.VN - FIFA lên tiếng giải thích về những tranh cãi xoay quanh bàn gỡ hòa của Jude Bellingham sau khi Anh lội ngược dòng thắng Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026.

FIFA có động thái đặc biệt sau khi Anh tiễn Na Uy rời World Cup 2026

FIFA có động thái đặc biệt sau khi Anh tiễn Na Uy rời World Cup 2026

VOV.VN - FIFA lên tiếng giải thích về những tranh cãi xoay quanh bàn gỡ hòa của Jude Bellingham sau khi Anh lội ngược dòng thắng Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế