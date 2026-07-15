Nhận định Anh – Argentina: “Tam sư” chấm dứt vận may của Messi?

Anh và Argentina đã trải qua hành trình rất giống nhau tại vòng knock-out World Cup 2026: Họ liên tiếp tạo ra những chuyến tàu lượn cảm xúc và giành chiến thắng nghẹt thở.

Anh lội ngược dòng thắng CHDC Congo 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane trong những phút cuối cùng, hạ gục Mexico 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số trong thế thiếu người, quật ngã Na Uy 2-1 với màn trình diễn để đời của Jude Bellingham sau 120 phút thi đấu căng thẳng.

Argentina tưởng chừng đã tạo ra đỉnh cao cảm xúc khi thắng Cape Verde 3-2 sau 120 phút thi đấu, nhưng hóa ra màn lội ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 còn kịch tính hơn thế. Sau đó, Lionel Messi và các đồng đội vượt qua Thụy Sĩ 3-1 trong ngày VAR dẫn tới tấm thẻ đỏ đầy tranh cãi của Breel Embolo.

Trên đường đi tới bán kết World Cup 2026, Anh và Argentina đều từng đối mặt với nguy cơ bị loại nhưng họ vừa hay vừa may để thoát hiểm.

Những chuyến tàu lượn cảm xúc mà Anh và Argentina tạo ra ở vòng knock-out World Cup 2026 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của bóng đá, mà còn cho thấy cả những điểm mạnh và điểm yếu của đôi bên.

Bellingham lập cú đúp giúp Anh thắng ngược Na Uy 2-1 ở tứ kết. (Ảnh: Reuters)

Anh và Argentina đều vượt qua những tình huống khó khăn nhờ tài ứng biến của 2 HLV Thomas Tuchel và HLV Lionel Scaloni. Họ cũng sở hữu những ngôi sao đẳng cấp, sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ. Họ là những đội bóng có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một vài khoảnh khắc.

Tuy nhiên, cả Anh lẫn Argentina đều chưa thể tạo ra những màn trình diễn hoàn hảo và áp đặt lối chơi lên đối thủ thuyết phục như Pháp hay Tây Ban Nha ở nhánh đấu còn lại. Hàng phòng ngự của họ có thể nhận bàn thua bất kỳ lúc nào và thực tế đã để thủng lưới ở 3 trận knock-out đã qua.

Vậy trên sân vận động Atlanta, đội nào sẽ hay và may hơn?

Tính toán của Opta đang nghiêng về phía Anh trước trận bán kết World Cup 2026. Theo đó, khả năng chiến thắng trong 90 phút của Anh là 39,1% còn Argentina là 31,6%. Khả năng đôi bên kéo nhau vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là 29,3%.

Opta cũng đánh giá Anh có 52,9% cơ hội vào chung kết và 21,94% cơ hội vô địch. Trong khi đó, Argentina có 47,1% cơ hội vào chung kết và 20,55% cơ hội vô địch.

Tuy nhiên, khả năng chiến thắng của Anh xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn nhờ một yếu tố khác: cách khắc chế lối chơi của Argentina đã lờ mờ hiện ra sau 3 trận knock-out vừa qua.

Với đầu tàu Lionel Messi đã 38 tuổi và phần lớn đội hình (17/26 cầu thủ) đã già hơn 4 tuổi so với khi vô địch World Cup 2022, Argentina chỉ có thể duy trì áp lực cao trong những khoảng thời gian ngắn và có những thời điểm tỏ ra hụt hơi.

Messi đã ghi 8 bàn và có 2 kiến tạo ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Quan trọng hơn, các đối thủ đã liên tục “rình” Lionel Messi để cướp bóng và tổ chức phản công. Theo thống kê của Fox Sports, Lionel Messi là cầu thủ để mất bóng nhiều thứ nhì tại World Cup 2026 tính tới trước vòng bán kết với 33 lần, chỉ kém 3 lần so với Lamine Yamal.

Đặc biệt, Ai Cập đã tiến rất gần tới việc loại Argentina nhờ chiến thuật nhắm vào Lionel Messi. Đội bóng châu Phi có 6 lần đoạt bóng từ chân Lionel Messi và đã dẫn 2-0 cho tới phút 79. Tuy nhiên, Lionel Messi và các đồng đội đã tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng trong hơn 10 phút cuối trận để thắng 3-2.

Dẫu vậy, dàn sao Anh đủ đẳng cấp để có thể rút ra những bài học từ Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ để hướng tới mục tiêu hóa giải Lionel Messi cũng như trừng phạt Argentina.

Nếu giành chiến thắng, Anh sẽ có lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup kể từ sau chức vô địch năm 1966. “Tam sư” cũng sẽ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước Argentina sau khi đánh bại đối thủ 1-0 ở vòng bảng World Cup 2002 và 3-2 ở trận giao hữu năm 2005.

Ngược lại, nếu như Argentina giành chiến thắng, họ sẽ có lần thứ 3 hạ knock-out Anh ở World Cup. Trước đó, La Albiceleste từng thắng Tam sư 2-1 ở tứ kết World Cup 1986 và thắng sau loạt sút luân lưu ở vòng 16 đội World Cup 1998.

Với cá nhân Lionel Messi, đây sẽ là lần đầu tiên siêu sao người Argentina đối đầu với Anh. Trong quá khứ, Lionel Messi từng ngồi dự bị và không thi đấu khi hai đội đá giao hữu năm 2005.