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MU giành danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Michael Carrick

Thứ Bảy, 22:24, 01/08/2026
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VOV.VN - MU lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid và có danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Michael Carrik khi nâng cao chiếc cúp giao hữu Snapdragon.

Tối 1/8 theo giờ Việt Nam, MU và Atletico Madrid có trận giao hữu tranh cúp Snapdragon tại Strawberry Arena ở Thụy Điển. Chỉ 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, khán giả đã được chứng kiến bàn thắng khi quả tạt của Arnau Ortiz đưa bóng đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ MU.

Dù sớm bị Atletico Madrid dẫn trước, MU đã lật ngược tình thế với màn tỏa sáng của Bryan Mbeumo trong hiệp 2. Tiền đạo người Cameroon lập cú đúp giúp Quỷ đỏ thắng ngược 2-1 trước đội bóng La Liga.

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Mbeumo lập cú đúp ở trận này. (Ảnh: Metro)
mu gianh danh hieu dau tien duoi thoi hlv michael carrick hinh anh 2
MU giành cúp giao hữu Snapdragon sau khi thắng ngược Atletico Madrid. (Ảnh: Chụp màn hình)

Phút 53, Bryan Mbeumo thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho MU sau khi Shea Lacey bị phạm lỗi trong vòng cấm Atletico Madrid. Phút 74, bóng đập chân Bryan Mbeumo đi vào lưới khi thủ môn Atletico Madrid cố gắng ngăn cản pha căng ngang của Jack Fletcher.

Đánh bại Atletico Madrid, MU giành cúp giao hữu Snapdragon. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Quỷ đỏ dưới thời HLV Michael Carrick.

Sau trận giao hữu với Atletico Madrid, MU sẽ tiếp tục “thử lửa” với PSG, Leeds và AC Milan trước khi bắt đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/2027 bằng chuyến làm khách trên sân Hull vào ngày 22/8.

Hoàng Long/VOV.VN
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