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Nhận định Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa bóng đá ASIAD 2026: Chiến thắng đầu tay?

Thứ Hai, 06:00, 14/09/2026
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VOV.VN - Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 14h00 ngày 14/9 trên sân Shizuoka, trong trận ra quân môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Đây được xem là trận đấu bản lề với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bởi Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho một suất vào tứ kết.

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 có 12 đội, chia thành 3 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Vì vậy, một chiến thắng ở trận mở màn sẽ giúp Việt Nam tạo lợi thế quan trọng trước khi lần lượt gặp Nhật Bản và Thái Lan.

Đội tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua quá trình chuẩn bị tương đối dài trước ASIAD. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết đội tuyển có 3 tuần tập luyện tại Việt Nam, sau đó sang Trung Quốc tập huấn trong 10 ngày và thi đấu hai trận giao hữu với CLB nữ Jiangsu cùng ĐT nữ Trung Quốc.

nhan dinh viet nam vs Dai bac trung hoa bong da asiad 2026 chien thang dau tay hinh anh 1
Đội tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị chu đáo cho ASIAD 2026.

Tính cả ba trận giao hữu trước đó tại Hà Nội, Việt Nam có tổng cộng 5 trận đấu để kiểm tra lực lượng, hoàn thiện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

Hiện tại, toàn đội có thể trạng tốt và đã nhanh chóng ổn định sau khi tới Nhật Bản. Ban huấn luyện tập trung điều chỉnh thể lực, làm quen điều kiện thi đấu và hoàn thiện những phương án chiến thuật để sẵn sàng giành chiến thắng.

Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ đáng gờm

Đài Bắc Trung Hoa không phải đội bóng hàng đầu châu Á nhưng sở hữu khả năng tổ chức phòng ngự đáng chú ý. Đặc biệt, đối thủ từng đánh bại Việt Nam 1-0 tại Asian Cup nữ 2026.

Kết quả này là bài học quan trọng với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Đài Bắc Trung Hoa có bộ khung tương đối ổn định với những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Đội bóng này cũng bước vào ASIAD với động lực lớn khi hướng tới mục tiêu tham dự World Cup nữ 2027. HLV người Bỉ Patrick De Wilde được kỳ vọng giúp Đài Bắc Trung Hoa nâng cao tính cạnh tranh và khả năng tổ chức.

Trước đối thủ có xu hướng chơi chặt chẽ, Việt Nam cần kiểm soát bóng nhưng không được nóng vội. Hàng tiền vệ phải duy trì cự ly hợp lý, hạn chế mất bóng ở giữa sân và nhanh chóng chuyển trạng thái khi giành lại quyền kiểm soát.

nhan dinh viet nam vs Dai bac trung hoa bong da asiad 2026 chien thang dau tay hinh anh 2
Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không được phép thua ở trận mở màn nếu muốn cạnh tranh vé đi tiếp.

Các pha phối hợp ở hai biên, di chuyển không bóng và những tình huống cố định có thể trở thành chìa khóa phá vỡ hàng phòng ngự Đài Bắc Trung Hoa.

Đội tuyển nữ Việt Nam càng có lý do để thận trọng bởi sau trận này, đội tuyển sẽ gặp Nhật Bản và Thái Lan. Nếu giành 3 điểm trong ngày ra quân, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ giảm đáng kể áp lực ở hai trận còn lại.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa ở môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 14h hôm nay 14/9 (theo giờ Việt Nam). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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