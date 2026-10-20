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Ronaldo nhận án phạt sau khi tự ý rời khỏi ĐT Bồ Đào Nha

Thứ Ba, 06:26, 20/10/2026
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VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã đưa ra án phạt với hành động tự ý rời khỏi ĐT Bồ Đào Nha trong đợt tập trung vừa qua.

Ronaldo rời khỏi đại bản doanh của ĐT Bồ Đào Nha trong đợt tập trung FIFA Days vừa qua, sau khi không được thi đấu trong trận gặp ĐT Na Uy tại UEFA Nations League. Mới đây, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã đưa ra án phạt nội bộ với Ronaldo về hành động tự ý rời khỏi đội tuyển.

Ronaldo bị cấm thi đấu 30 ngày cùng khoản tiền 215 bảng. Đây là án phạt được đánh giá gần như không ảnh hưởng gì đến Ronaldo, bởi án phạt cấm thi đấu được xác định bắt đầu từ thời điểm cầu thủ này rời khỏi đại bản doanh của ĐT Bồ Đào Nha là ngày 30/9.

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Ronaldo nhận án phạt từ LĐBĐ Bồ Đào Nha (Ảnh: Reuters)

Điều đó đồng nghĩa với việc khi ĐT Bồ Đào Nha tập trung trở lại vào tháng 11/2026, Ronaldo hoàn toàn có thể ra sân trở lại. Đồng thời, số tiền 215 bảng là quá ít so với mức lương rất lớn của Ronaldo tại Al Nassr.

Trước đó, Ronaldo khởi động mà không được ra sân trong trận đấu với ĐT Na Uy vào ngày 28/9. Đây cũng là lần đầu tiên Ronaldo không ra sân trong suốt 18 năm khoác áo ĐT Bồ Đào Nha.

Ronaldo sau đó cho biết từng đề đạt quyết định giải nghệ sau World Cup 2026. Tuy nhiên theo Ronaldo, LĐBĐ Bồ Đào Nha và HLV Jorge Jesus đã thuyết phục cầu thủ này tiếp tục thi đấu, đồng thời hứa sẽ để Ronaldo thi đấu ít nhất 30 phút trong trận gặp ĐT Na Uy.

Không có Ronaldo, ĐT Bồ Đào Nha đã có hai chiến thắng trước ĐT Na Uy và chiến thắng trước ĐT Đan Mạch. Hiện tại, Ronaldo vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có tiếp tục khoác áo ĐT Bồ Đào Nha trong đợt tập trung tiếp theo vào tháng 11/2026.

 

PV/VOV.VN
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