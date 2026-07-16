Trực tiếp Anh 1-0 Argentina: Gordon ghi bàn đầy cảm xúc
VOV.VN - Trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 16/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Atlanta.
64': Argentina thay người!!! Paredes rời sân nhường chỗ cho Nico Gonzalez.
61': Enzo Fernandez thử vận may!!! Tiền vệ của Argentina tung cú sút xa đưa bóng đi vọt xà ngang.
60': Anh dốc toàn lực phòng ngự!!! Trung phong Harry Kane lùi về tận vòng cấm đội nhà để phá bóng giải nguy khi Argentina tràn lên tấn công.
57': CỨU NGUY XUẤT THẦN!!! Spence lùi về xoạc bóng chuẩn xác trong vòng cấm để ngăn Simeone đối mặt thủ môn.
55': VÀO!!! Anh 1-0 Argentina
Rodgers tung đường căng ngang dọn cỗ từ cánh phải, Gordon ập vào dứt điểm cận thành. Anh mở tỷ số trước Argentina.
52': Cặp trung vệ của Argentina đều đã nhận thẻ!!! Giống như Lisandro Martinez trong hiệp 1, Romero có tình huống kéo người bất đắc dĩ với Bellingham ở giữa sân và phải nhận án phạt.
47': ARGENTINA SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Alvarez vượt qua các hậu vệ Anh rồi tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn Pickford.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Anh giao bóng
Hiệp 1 kết thúc!!! Anh và Argentina bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
45'+3: Hàng thủ Argentina giật mình!!! Bóng bất ngờ chạm chân hậu vệ Argentina đổi hướng rồi đi ra ngoài sau quả tạt của Gordon. Dẫu vậy, Anh không kịp thực hiện quả phạt góc khi ngay sau đó trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1.
42': Phạm lỗi bất đắc dĩ!!! Lisandro Martinez buộc phải kéo áo Rodgers để ngăn Anh phản công và lĩnh thẻ vàng. Trung vệ Argentina ôm đầu thất vọng sau tình huống này.
39': Argentina bắn phá khung thành!!! Enzo Fernandez tung cú "nã đại bác" đưa trái bóng đi sạt xà ngang. Ngay trước đó, Messi cũng có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm.
38': Thẻ vàng đầu tiên!!! Sau rất nhiều pha va chạm, cuối cùng trọng tài cũng rút ra tấm thẻ phạt đầu tiên. Anderson lĩnh án phạt sau pha đốn ngã Messi.
36': KHÔNG VÀO!!! Anh được hưởng quả phạt ở rìa vòng cấm. Reece James thực hiện cú đá thẳng về phía khung thành và khiến thủ môn Martinez vất vả cản phá. Tiếc rằng sau đó không cầu thủ Anh nào kịp dứt điểm bồi.
35': Phòng ngự xuất sắc!!! Lisandro Martinez đọc tình huống chuẩn xác và ngăn chặn tình huống Gordon đột phá vào vòng cấm Argentina.
33': PHA DỨT ĐIỂM ĐẦU TIÊN!!! Bellingham đột phá giữa vòng vây cầu thủ Argentina trước khi bị đốn ngã ở sát vòng cấm. Rice thực hiện quả đá phạt và Stones bật cao đánh đầu chệch cột dọc.
27': Anh thót tim!!! Thủ môn Pickford mắc sai lầm với đường chuyền hỏng ngay khi trận đấu trở lại sau quãng nghỉ tiếp nước. Tuy nhiên, Messi và các đồng đội không thể tận dụng thời cơ bất ngờ này.
24': Quãng nghỉ tiếp nước!!! Nửa đầu hiệp 1 đã chứng kiến rất nhiều pha va chạm nhưng vẫn chưa có pha dứt điểm nào xuất hiện.
23': Đáng tiếc!!! Messi thực hiện cú đá phạt góc rất khó chịu nhưng Argentina không thể có cơ hội dứt điểm vì trọng tài cắt còi thổi phạt Simeone phạm lỗi với thủ môn Pickford.
20': Messi xử lý biến ảo!!! Messi khiến các khán giả trầm trồ khi thực hiện đường chuyền bằng ngực cho đồng đội xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, các hậu vệ Anh đã truy cản quyết liệt để ngăn Argentina có cơ hội dứt điểm.
16': Sức nóng tiếp tục gia tăng!!! Cầu thủ đôi bên không ngần ngại lao vào những cuộc đấu tay đôi không khoan nhượng và cũng không thiếu những pha chơi chiêu tiểu xảo. Dẫu vậy, trọng tài vẫn chưa rút ra tấm thẻ nào.
11': Nỗ lực bất thành!!! Cánh trái đang là hướng lên bóng chính của Anh với tốc độ của Gordon và Spence. Tuy nhiên, Gordon không thể thực hiện quả tạt như ý sau pha bứt tốc đầy quyết tâm.
7': Không được!!! Anh được hưởng phạt góc nhưng không cầu thủ nào có thể dứt điểm sau pha treo bóng của Rice.
2': Sức nóng tăng cao!!! Paredes "chào hỏi" Bellingham bằng pha phạm lỗi ở giữa sân, báo hiệu một trận đấu nảy lửa. Ngay sau đó, cầu thủ đôi bên đã lao vào tranh cãi khi Enzo Fernandez vào bóng rất rắn với Anderson.
Trận đấu bắt đầu!!! Argentina giao bóng
Đội hình xuất phát:
Anh (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.
Dự bị: Trafford, Henderson, O’Reilly, Konsa, Saka, Rashford, Chalobah, Burn, Mainoo, Watkins, Madueke, Eze, Toney.
Argentina (4-1-3-2): Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; Simeone, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.
Dự bị: Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Barco, Lo Celso, Palacios, Gonzalez, Almada, De Paul, Paz, Otamendi, Lopez, Lautaro Martinez, Medina.
Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina diễn ra lúc 2h ngày 16/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Atlanta. Đây cũng là màn đối đầu giữa 2 kình địch nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá.
Những người chiến thắng trong cặp bán kết giữa Anh và Argentina sẽ đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết lúc 2h ngày 20/7, còn đội thua cuộc sẽ tranh hạng ba với Pháp lúc 4h ngày 19/7.
Argentina đang là đương kim vô địch World Cup và đã liên tiếp tạo ra những trận đấu đầy cảm xúc trên hành trình bảo vệ danh hiệu. La Albiceleste toàn thắng 3 trận vòng bảng khi đánh bại Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1. Sau đó, Lionel Messi và các đồng đội lần lượt hạ gục Cape Verde 3-2, Ai Cập 3-2 và Thụy Sĩ 3-1 với những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.
Anh cũng trải qua chặng đường đầy kịch tính để có mặt tại bán kết World Cup 2026. Thầy trò HLV Thomas Tuchel lần lượt thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 và thắng Panama 2-0 tại vòng bảng. Tiếp đó, Harry Kane và Jude Bellingham thi nhau tỏa sáng để giúp Tam sư hạ knock-out CHDC Congo 2-1, Mexico 3-2 và Na Uy 2-1.
Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh vs Argentina hứa hẹn sẽ là màn đấu trí đỉnh cao giữa hai trường phái bóng đá. Anh sở hữu sức trẻ và sự bùng nổ, còn Argentina lại có kinh nghiệm và bản lĩnh của nhà vô địch.
Nếu giành chiến thắng, Anh sẽ có lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup kể từ sau chức vô địch năm 1966. “Tam sư” cũng sẽ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước Argentina sau khi đánh bại đối thủ 1-0 ở vòng bảng World Cup 2002 và 3-2 ở trận giao hữu năm 2005.
Ngược lại, nếu như Argentina giành chiến thắng, họ sẽ có lần thứ 3 hạ knock-out Anh ở World Cup. Trước đó, La Albiceleste từng thắng Tam sư 2-1 ở tứ kết World Cup 1986 và thắng sau loạt sút luân lưu ở vòng 16 đội World Cup 1998.
Trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026
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