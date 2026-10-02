Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 2/10: Cầu mây Việt Nam đoạt vé vào chung kết

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Boxing:

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bước vào trận chung kết hạng cân 51kg nữ với đối thủ Wu Yu tới từ Trung Quốc. Sau 3 hiệp đấu, Nguyễn Thị Tâm đã thua điểm trước Wu Yu và lỗi hẹn với tấm HCV ASIAD 2026. Dù vậy, đây vẫn là tấm huy chương mang ý nghĩa lịch sử khi là HCB đầu tiên của Boxing Việt Nam tại đấu trường ASIAD.

Đây cũng là tấm HCB thứ 2 của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay 2/10, sau tấm HCB của Châu Ngọc Tuyết Sang ở nội dung Teakwondo thực tế ảo. Trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 2 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm lên tiếng về tấm huy chương lịch sử ở ASIAD 2026 VOV.VN - Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thua đối thủ Wu Yu (Trung Quốc) ở chung kết hạng 51kg Boxing nữ ASIAD 2026, nhưng đây là tấm HCB đầu tiên trong lịch sử của Boxing Việt Nam tại đấu trường Á vận hội.

Ảnh: Gia Cát

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm trong trang phục màu xanh. (Ảnh: Gia Cát)

Ảnh: Gia Cát

Ảnh: Gia Cát

Ảnh: Gia Cát

Ảnh: Gia Cát

Trọng tài công bố kết quả trận đấu. (Ảnh: Gia Cát)

Trưởng Đoàn Nguyễn Hồng Minh và các cổ động viên Việt Nam tại Nhật Bản cổ vũ cho võ sĩ Nguyễn Thị Tâm. (Ảnh: Gia Cát)