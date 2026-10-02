Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 2/10: Đoàn Việt Nam trước cơ hội giành thêm HCV

08:55 Jiu Jitsu: Võ sĩ Trần Hồng Ân được xử thắng trước đối thủ Galina Duvanova của Kazakhstan và tiến vào vòng 1/8 hạng 52kg nữ. Trong khi đó, võ sĩ Nguyễn Tất Lộc thua Fahad Al Hammadi của UAE 0-2 ở vòng 1/16 hạng 77kg nam. 07:57 Cầu mây: Đội tuyển cầu mây 4 người nam Việt Nam thua 0-2 trước đội Lào ở vòng bảng. Tỷ số các set ở trận này lần lượt là 11-15 và 13-15. Kết quả này khiến đội Việt Nam dừng bước tại vòng bảng do kém Myanmar và Lào về chỉ số phụ. 07:55 Jiu Jitsu: Võ sĩ Lê Minh Nhựt thắng Mohammed Al-Elmadi của Qatar 2-1 ở vòng 1/16 nhưng sau đó thua Amaar Al Hosani của UAE 0-22 ở vòng 1/8 hạng 94kg. Cũng ở hạng cân này, võ sĩ Lê Duy Thành đã thua Ruslan Sagdeev của Kyrgyzstan 0-2 ở vòng 1/16. 07:51 Taekwondo: Châu Ngọc Tuyết Sang giành chiến thắng 2-1 trước An Hyangsik của Hàn Quốc ở vòng 1/8 nội dung Taekwondo thực tế ảo. 22:16 Ngày 1/10, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 1 HCĐ tại môn eSports sau khi đội tuyển Liên minh Huyền thoại Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa 0-2 ở bán kết. Ngoài ra, Đặng Công Đức (bắn cung) và Phạm Quang Huy (bắn súng) đều tiến rất gần đến huy chương nhưng lần lượt xếp hạng 4. Cầu mây nữ tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng và hướng tới bán kết. Sau ngày thi đấu 1/10, Việt Nam có 2 HCV, 1 HCB và 19 HCĐ, tạm đứng 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

Hôm nay 2/10, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở một số môn như bóng chuyền nam, boxing, golf, cầu mây, taekwondo, vật.

Trong đó, tâm điểm của sự chú ý sẽ hướng tới sàn đầu boxing, nơi có sự tham dự của VĐV Nguyễn Thị Tâm với trận chung kết hạng cân 51kg nữ. Đối thủ của võ sĩ Việt Nam sẽ là VĐV đến từ Trung Quốc - Wu Yu.

Bên cạnh đó, các VĐV ở môn taekwondo cũng được kỳ vọng sẽ có thể mang về huy chương ở nội dung taekwondo ảo và các hạng cân đối kháng.

Ngoài ra, đội cầu mây nữ bốn người của Việt Nam sẽ tranh tài bán kết vào buổi chiều trong khi đội nam có trận đấu quan trọng với đội Lào vào buổi sáng để tranh vé dự bán kết.