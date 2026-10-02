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Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 2/10: Nguyễn Thị Tâm lỡ tấm HCV boxing

Thứ Sáu, 11:20, 02/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 2/10, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở nhiều môn như bóng chuyền nam, boxing, golf, cầu mây, taekwondo, vật.

11:03

Boxing:

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bước vào trận chung kết hạng cân 51kg nữ với đối thủ Wu Yu tới từ Trung Quốc. Sau 3 hiệp đấu, Nguyễn Thị Tâm đã thua điểm trước Wu Yu và lỗi hẹn với tấm HCV ASIAD 2026. Đây là tấm HCB thứ 2 của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay 2/10, sau tấm HCB của Châu Ngọc Tuyết Sang ở nội dung Teakwondo thực tế ảo.

Trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 2 HCV, 2 HCB và 19 HCĐ.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 2 10 nguyen thi tam lo tam hcv boxing hinh anh 1
Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm trong trang phục màu xanh. (Ảnh: Gia Cát)
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 2 10 nguyen thi tam lo tam hcv boxing hinh anh 2
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 2 10 nguyen thi tam lo tam hcv boxing hinh anh 3
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 2 10 nguyen thi tam lo tam hcv boxing hinh anh 4
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 2 10 nguyen thi tam lo tam hcv boxing hinh anh 5
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 2 10 nguyen thi tam lo tam hcv boxing hinh anh 6
Trọng tài công bố kết quả trận đấu. (Ảnh: Gia Cát)
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 2 10 nguyen thi tam lo tam hcv boxing hinh anh 7
Trưởng Đoàn Nguyễn Hồng Minh và các cổ động viên Việt Nam tại Nhật Bản cổ vũ cho võ sĩ Nguyễn Thị Tâm. (Ảnh: Gia Cát)
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(Ảnh: Gia Cát)

 

10:31

Taekwondo: Châu Ngọc Tuyết Sang giành HCB nội dung Taekwondo thực tế ảo

Võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang thua 0-2 trước Jeus Gabriel Derick của Philippines ở chung kết nội dung Taekwondo thực tế ảo, qua đó lỗi hẹn đáng tiếc với tấm HCV. Tấm HCB này là tấm HCB thứ 2 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

10:01

Taekwondo:

Võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang tiếp tục giành chiến thắng 2-0 trước Zong Han Darren của Singapore để tiến vào chung kết nội dung Taekwondo thực tế ảo.

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Võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang. (Ảnh: AP)

 

09:32

Taekwondo:

Châu Ngọc Tuyết Sang thắng Tongchan Sasikarn của Thái Lan 2-0 ở tứ kết nội dung Teakwondo thực tế ảo, qua đó tiến vào bán kết gặp Zong Han Darren của Singapore. Với việc lọt vào bán kết, Châu Ngọc Tuyết Sang ít nhất sẽ mang về HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 2 10 nguyen thi tam lo tam hcv boxing hinh anh 13
08:55

Jiu Jitsu:

Võ sĩ Trần Hồng Ân được xử thắng trước đối thủ Galina Duvanova của Kazakhstan và tiến vào vòng 1/8 hạng 52kg nữ. Trong khi đó, võ sĩ Nguyễn Tất Lộc thua Fahad Al Hammadi của UAE 0-2 ở vòng 1/16 hạng 77kg nam.

07:57

Cầu mây:

Đội tuyển cầu mây 4 người nam Việt Nam thua 0-2 trước đội Lào ở vòng bảng. Tỷ số các set ở trận này lần lượt là 11-15 và 13-15. Kết quả này khiến đội Việt Nam dừng bước tại vòng bảng do kém Myanmar và Lào về chỉ số phụ. 

07:55

Jiu Jitsu: 

Võ sĩ Lê Minh Nhựt thắng Mohammed Al-Elmadi của Qatar 2-1 ở vòng 1/16 nhưng sau đó thua Amaar Al Hosani của UAE 0-22 ở vòng 1/8 hạng 94kg. Cũng ở hạng cân này, võ sĩ Lê Duy Thành đã thua Ruslan Sagdeev của Kyrgyzstan 0-2 ở vòng 1/16.

07:51

Taekwondo:

Châu Ngọc Tuyết Sang giành chiến thắng 2-1 trước An Hyangsik của Hàn Quốc ở vòng 1/8 nội dung Taekwondo thực tế ảo.

22:16

Ngày 1/10, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 1 HCĐ tại môn eSports sau khi đội tuyển Liên minh Huyền thoại Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa 0-2 ở bán kết. Ngoài ra, Đặng Công Đức (bắn cung) và Phạm Quang Huy (bắn súng) đều tiến rất gần đến huy chương nhưng lần lượt xếp hạng 4. Cầu mây nữ tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng và hướng tới bán kết.

Sau ngày thi đấu 1/10, Việt Nam có 2 HCV, 1 HCB và 19 HCĐ, tạm đứng 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026. 

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Hôm nay 2/10, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở một số môn như bóng chuyền nam, boxing, golf, cầu mây, taekwondo, vật.

Trong đó, tâm điểm của sự chú ý sẽ hướng tới sàn đầu boxing, nơi có sự tham dự của VĐV Nguyễn Thị Tâm với trận chung kết hạng cân 51kg nữ. Đối thủ của võ sĩ Việt Nam sẽ là VĐV đến từ Trung Quốc - Wu Yu.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 2 10 nguyen thi tam lo tam hcv boxing hinh anh 16

Bên cạnh đó, các VĐV ở môn taekwondo cũng được kỳ vọng sẽ có thể mang về huy chương ở nội dung taekwondo ảo và các hạng cân đối kháng.

Ngoài ra, đội cầu mây nữ bốn người của Việt Nam sẽ tranh tài bán kết vào buổi chiều trong khi đội nam có trận đấu quan trọng với đội Lào vào buổi sáng để tranh vé dự bán kết.

 
Hoàng Long/VOV.VN
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