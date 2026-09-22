Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 22/9: Tin vui từ Karate
VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 22/9, các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu ở nhiều môn từ 7h sáng với những kỳ vọng có thể giành HCV đầu tiên.
Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 22/9, các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu ở nhiều môn từ 7h sáng với những kỳ vọng có thể giành HCV đầu tiên.
Bắn súng: 2 VĐV Phí Thanh Thảo, Nguyễn Tâm Quang dù có thành tích tốt hơn các VĐV Nhật Bản và theo kết quả ban đầu là giành quyền vào chung kết nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nam nữ. Tuy nhiên, các VĐV chủ nhà khiếu nại vì cho rằng bộ đôi VĐV Việt Nam dùng thiết bị thi đấu không đúng tiêu chuẩn. BTC sau đó hủy kết quả của các VĐV Việt Nam và Nhật Bản được đôn lên hạng 4, giành quyền vào chung kết.
Bơi: Mai Trần Tuấn Anh kết thúc nội dung 1500m tự do nam với thành tích 15 phút 33 giây 97 ở chung kết nhóm B, rất khó có khả năng giành huy chương.
Băn súng: 2 VĐV Phí Thanh Thảo, Nguyễn Tâm Quang giành quyền vào chung kết nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nam nữ với thành tích 631,7 điểm, vượt qua chủ nhà Nhật Bản đúng 0.3 điểm.
Karate: Các VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên giành chiến thắng 5-0 trước các VĐV Đài Bắc Trung Hoa để giành quyền vào thi đấu chung kết tranh HCV với Iran. Trận chung kết dự kiến bắt đầu lúc 13h50 hôm nay.
Bơi: Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên vào chung kết nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam.
Karate: Các VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên giành chiến thắng 5-0 trước các VĐV Nepal ở tứ kết nội dung kata quyền biểu diễn đồng đội nữ để giành quyền vào bán kết. Tại bán kết, 3 VĐV Việt Nam sẽ gặp đội Đài Bắc Trung Hoa.
Bơi: Nguyễn Thúy Hiền kết thúc phần thi 100m tự do nữ với thành tích 56 giây 83, xếp hạng 13 và không thể giành quyền vào loạt bơi chung kết.
Wushu: VĐV Đặng Trần Phương Nhi đang thi đấu nội dung nam quyền, nam đao nữ.
Karate: Các VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên chuẩn bị ra sàn thi đấu nội dung kata quyền biểu diễn đồng đội nữ. 3 VĐV Việt Nam sẽ đối đầu các đối thủ đến từ Nepal ở trận tứ kết.
Đấu kiếm: 2 VĐV Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Phương Kim chuẩn bị thi đấu vòng loại nội dung kiếm ba cạnh nữ.
Wushu: Đỗ Đức Tài thi đấu nội dung nam quyền và nam côn nam. Sau phần thi nam quyền, VĐV của Việt Nam tạm xếp hạng 15.
Xe đạp: 3 VĐV Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi đang tranh tài nội dung đường trường xuất phát đồng hàng nữ.
Bơi: Các VĐV Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng loại các nội dung thi đấu trong ngày 22/9.
Bóng chuyền: Đội bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào thi đấu trận tranh hạng 7 với Kazakhstan.
Bóng chuyền bãi biển: 2 cặp VĐV nữ của Việt Nam khởi đầu ngày thi đấu 22/9 với những chiến thắng 2-0.
U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 lúc 12h00 trên sân vận động Nagoya City Mizuho (Nagoya, Nhật Bản), nơi tấm vé vào tứ kết đang chờ thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh định đoạt bằng bản lĩnh, sự tỉnh táo và đôi khi cả một chút may mắn trong 90 phút đầy toan tính.
Chỉ cần một trận hòa trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ chính thức đoạt vé vào tứ kết, trong khi việc giành chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, phía trước là một U23 Uzbekistan vượt trội về đẳng cấp, thể hình và độ già dặn chiến thuật.
Điểm tích cực lớn nhất của U23 Việt Nam nằm ở sự cải thiện rõ rệt trong cách vận hành lối chơi. Trước U23 Philippines, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát tuyến giữa tốt hơn, triển khai bóng mạch lạc và duy trì được sức ép ổn định. Những pha lập công của các chân sút trẻ giúp toàn đội giải tỏa áp lực sau trận ra quân còn nhiều tiếc nuối, đồng thời mang lại sự tự tin cần thiết trước trận đấu quyết định ở vòng bảng.
Tuy nhiên, bài toán dứt điểm vẫn là điều khiến ban huấn luyện phải cân nhắc. Dù tạo ra nhiều cơ hội, U23 Việt Nam mới chỉ có 3 bàn sau 2 trận. Trong bối cảnh đó, sự chắc chắn của hàng phòng ngự với những cái tên như Lê Nguyên Hoàng, Phạm Lý Đức hay Đinh Quang Kiệt sẽ đóng vai trò “sống còn” trước sức ép từ đối thủ mạnh nhất bảng.
Điều thú vị là U23 Uzbekistan dù mạnh hơn nhưng không còn quá nhiều áp lực. Việc đã chắc suất vào tứ kết giúp họ có thể xoay tua lực lượng, giữ chân trụ cột cho chặng đường dài hơn.
Trong bối cảnh đó, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ chọn cách nhập cuộc thận trọng, lùi đội hình thấp hơn và chờ đợi cơ hội phản công. Đây không phải lựa chọn mang tính thụ động, mà là cách tiếp cận hợp lý trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn.
Một điểm đáng chú ý khác là tính chất “không quá căng thẳng” của trận đấu. Khi cả hai đội đều có cơ hội đi tiếp, nhịp độ trận đấu có thể không bị đẩy lên quá cao. Điều này mở ra khả năng xuất hiện một thế trận chặt chẽ, ít sai số và không nhiều bàn thắng. Với U23 Việt Nam, đây có thể là kịch bản phù hợp để hướng đến mục tiêu tối thiểu 1 điểm.
Nhìn tổng thể, đây là trận đấu mà U23 Việt Nam không được phép mắc sai lầm. 1 điểm là đủ để đi tiếp, nhưng chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến cục diện bảng đấu thay đổi.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 22/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam. Các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở 8 môn gồm bóng đá, bơi, karate, xe đạp. bóng ném, bắn súng, bóng chuyền (trong nhà và bãi biển), wushu.
Trong đó, karate sẽ là môn kỳ vọng mang về huy chương sau những thành công ở 2 ngày thi đấu trước đó. 3 VĐV gồm Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên sẽ tham gia thi dấu nội dung kata quyền biểu diễn đồng đội nữ. Đây là nội dung các võ sĩ Việt Nam đã giành HCV ở kỳ ASIAD lần trước.
Năm nay, ứng viên cho chiếc HCV là Nhật Bản không đăng ký tham dự nội dung này nên cơ hội có HCV của các VĐV Việt Nam sẽ càng lớn. Bên cạnh đó, các môn wushu, bắn súng hay xe đạp cũng có thể đem về huy chương nếu các VĐV đạt phong độ cao.
Trong khi đó, trận đấu cuối của U23 Việt Nam ở vòng bảng bóng đá nam cũng thu hút sự chú ý. Chỉ cần một trận hòa trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ chính thức đoạt vé vào tứ kết, trong khi việc giành chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành ngôi đầu bảng.
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