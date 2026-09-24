Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9: Bắn súng Việt Nam quyết tâm bảo vệ HCV

21:48

ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc với điểm nhấn là có thêm 5 tấm huy chương ở các môn bắn súng và wushu.

Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, ba VĐV Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang và Bùi Thuý Thu Thuỷ đã giành HCĐ ở nội dung đồng đội.

VĐV Dương Thuý Vi giành HCĐ ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ môn Wushu. (Ảnh: Reuters)

Trong môn wushu, VĐV Dương Thuý Vi giành HCĐ ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Trong môn wushu ở phần thi đối kháng, Nguyễn Thị Thu Thuỷ giành tấm HCĐ nội dung 60kg nữ.

Ngoài ra cũng trong môn wushu ở phần thi đối kháng, hai VĐV khác cũng giành HCĐ là Hứa Văn Đoàn (60kg nam) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam).

Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu 23/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với tổng cộng 1 HCV và 8 HCĐ.