Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9: Bắn súng Việt Nam quyết tâm bảo vệ HCV
VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 24/9, các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu ở nhiều môn thể thao, trong đó xạ thủ Phạm Quang Huy có mục tiêu bảo vệ tấm HCV ở môn bắn súng.
Hôm nay 24/9, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở nhiều môn tại ASIAD 2026 như bơi, điền kinh, boxing, canoeing, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, rowing, bắn súng, bóng chuyền bãi biển, cử tạ, wushu.
Trong đó, các môn như điền kinh, canoeing, rowing, bắn súng, thể dục dụng cụ hay cử tạ có thể cạnh tranh những tấm huy chương.
Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy cùng các đồng đội Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành sẽ tranh tài nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây là nội dung Quang Huy đã giành HCV ở kỳ ASIAD trước nên việc bảo vệ HCV sẽ là mục tiêu hàng đầu của xạ thủ 30 tuổi.
Môn bơi chứng kiến Nguyễn Huy Hoàng thi đấu ở nội dung 800m tự do nam. Đây là nội dung Huy Hoàng đặt kỳ vọng rất cao có thể cạnh tranh sau khi đã rút lui khỏi nội dung 1500m tự do cách đây ít ngày.
Tại môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu nội dung chạy 10.000m nữ. Ngoài ra, Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường cũng có khả năng cạnh tranh huy chương ở nội dung nhảy ba bước nữ.
Bên cạnh đó, các môn canoeing và rowing hay thể dục dụng cụ cũng đã có VĐV Việt Nam vào thi đấu chung kết và khả năng cạnh tranh huy chương là hoàn toàn có thể.