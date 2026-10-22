Trực tiếp Bayern Munich 0-1 Arsenal: VAR tạo kịch tính, Eze ghi bàn mở tỷ số
VOV.VN - Trực tiếp Bayern Munich vs Arsenal trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 02h00 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Allianz Arena.
Ở khung giờ 02h00 rạng sáng 22/10 theo giờ Việt Nam, Cúp C1 châu Âu sẽ có 7 cặp đấu gồm: Bayern Munich đại chiến Arsenal, Real Madrid tiếp đón Leipzig, Inter Milan chạm trán Shakhtar Donetsk, Real Betis đối đầu Feyenoord, Club Brugge gặp Lens, Aston Villa so tài Viking và Sporting CP đụng độ LASK.
Trận đại chiến giữa Bayern Munich và Arsenal tại Allianz Arena sẽ là tâm điểm chú ý. Trước loạt trận đêm 21/10 rạng sáng 22/10, Arsenal đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu với 6 điểm còn Bayern Munich đứng thứ 12 với 4 điểm.
Ngoài ra, ở loạt trận lúc 23h45 đêm 21/10, Cúp C1 châu Âu sẽ chứng kiến Como tiếp đón MU và Lille gặp Galatasaray.