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Trực tiếp Bayern Munich vs Arsenal vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Thứ Tư, 14:00, 21/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Bayern Munich vs Arsenal trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 02h00 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Allianz Arena.

11:28
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Trận đại chiến giữa Bayern Munich vs Arsenal là tâm điểm chú ý ở lượt 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Đây là màn đọ sức giữa 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa này và cũng là cặp đấu có nhiều duyên nợ tại đấu trường châu Âu.

Theo thống kê của UEFA, Bayern Munich đang có thành tích đối đầu trội hơn Arsenal trước cuộc đọ sức này khi thắng 8, hòa 3 và thua 4 trận. Đội bóng xứ Bavaria đã ghi tổng cộng 31 bàn và thủng lưới 18 bàn trong tất cả những lần chạm trán Pháo thủ.

Trong quá khứ, Bayern Munich từng được xem là "ác mộng" của Arsenal. Tuy nhiên, cán cân chênh lệch giữa đôi bên đã thay đổi trong những năm gần đây khi Pháo thủ thăng tiến mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta. Mùa trước, đôi bên từng gặp nhau tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu và Arsenal đã thắng Bayern Munich 3-1 trên sân nhà Emirates. 

Trước cuộc chạm trán lần này, Bayern Munich vừa thị uy khi thắng Leipzig 6-1 tại Bundesliga còn Arsenal đã chạy đà bằng việc đánh bại Nottingham Forest 1-0 ở Ngoại hạng Anh. 

Ở cuộc đọ sức tại Allianz Arena, Bayern Munich sẽ có lợi thế sân nhà nhưng HLV Vincent Kompany sẽ thiếu vắng thủ môn Manuel Neuer và tiền vệ Jamal Musiala vì chấn thương trong khi tiền đạo Michael Olise bị treo giò. Trong khi đó, Arsenal không có sự phục vụ của trung vệ William Saliba, hậu vệ Piero Hincapie và tiền đạo Christos Tzolis do chấn thương.

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Ảnh: TV360

Ở khung giờ 02h00 rạng sáng 22/10 theo giờ Việt Nam, Cúp C1 châu Âu sẽ có 7 cặp đấu gồm: Bayern Munich đại chiến Arsenal, Real Madrid tiếp đón Leipzig, Inter Milan chạm trán Shakhtar Donetsk, Real Betis đối đầu Feyenoord, Club Brugge gặp Lens, Aston Villa so tài Viking và Sporting CP đụng độ LASK.

Trận đại chiến giữa Bayern Munich và Arsenal tại Allianz Arena sẽ là tâm điểm chú ý. Trước loạt trận đêm 21/10 rạng sáng 22/10, Arsenal đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu với 6 điểm còn Bayern Munich đứng thứ 12 với 4 điểm.

Ngoài ra, ở loạt trận lúc 23h45 đêm 21/10, Cúp C1 châu Âu sẽ chứng kiến Como tiếp đón MU và Lille gặp Galatasaray.

Hoàng Long/VOV.VN
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