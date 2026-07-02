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Trực tiếp Bỉ 0-1 Senegal: Đại diện châu Phi có bàn mở tỉ số

Thứ Năm, 03:29, 02/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Bỉ vs Senegal trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 3h00 ngày 2/7. 

Trực tiếp  Bỉ vs Senegal trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 3h00 ngày 2/7.

04:08

Hiệp hai bắt đầu!

03:52
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ĐT Bỉ gặp nhiều khó khăn trước ĐT Senegal trong hiệp một (Ảnh: Reuters)
03:51

Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là Bỉ 0-1 Senegal.

03:50

45+5': Nguy hiểm! ĐT Bỉ được đá phạt trực tiếp ở khoảng cách gần 30 mét trực diện so với khung thành. De Cuyper quyết định sút thẳng nhưng bóng đập hàng rào bật ra.

03:46

45': Bù giờ! Hiệp một có 5 phút bù giờ.

03:46

45': Sút xa! De Cuyper tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng về góc cao khung thành nhưng thủ hành Diaw đã bay người cản phá cứu thua cho ĐT Senegal.

03:45

43': Nguy hiểm! Doku có pha khuấy đảo trong vòng cấm rồi dứt điểm, bóng đập chân cầu thủ Senegal tạo điều kiện cho thủ thành Diaw kiểm soát được tình hình.

03:44
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Ảnh: Reuters
03:43

41': Không được! Trossard chọc khe để De Cuyper thoát xuống xâm nhập vòng cấm nhưng pha trả ngược theo bài của cầu thủ này lại không tìm đến các cầu thủ tấn công ĐT Bỉ.

03:37

37': Nguy hiểm! ĐT Senegal có pha phối hợp trung lộ, Mane nhận bóng của đồng đội rồi xộc thẳng vào vòng cấm nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đúng vào vị trí của thủ thành Courtois.

03:35

35': Không được! De Bruyne thả bóng xuống đáy biên để Trossard xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang vào trong nhưng cầu thủ Senegal đã kịp thời giải nguy.

03:31
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Ảnh: Reuters
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Habib Diarra ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Reuters)
03:30

30': Hai đội trở lại sân thi đấu.

03:28

27': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.

03:27

25': VÀOOOOOOO !!!!! Mane tạt bóng từ cánh trái để Ismaila Sarr bật cao đánh đầu khiến bóng đập cột dọc nảy ra, Habib Diarra băng vào đá bồi cận thành khiến thủ môn Courtois đã đổ người trước đó không kịp cản phá. Tỉ số của trận đấu là Bỉ 0-1 Senegal.

 

 

03:25
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Ismaila Sarr dứt điểm đưa bóng đập cột dọc (Ảnh: Reuters)
03:23

22': Không được! Mane nỗ lực đi bóng ở biên trái nhưng không qua được Castagne để gây nguy hiểm cho khung thành ĐT Bỉ.

03:18

17': Sút xa! Từ quả tạt bên cánh phải, hậu vệ Bỉ đánh đầu phá bóng, Gueye lập tức băng vào dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của thủ thành Courtois.

03:15

13': Không vào! Từ đường tạt bóng bên cánh trái, thủ thành Courtois băng ra nhưng trong thế với đã mắc sai lầm để bóng rơi xuống ngay trước khung thành, Ismaila Sarr dứt điểm ngay. Tuy nhiên, tiền đạo của Senegal cũng không có tư thế sút tốt khi phải với khiến bóng đập cột dọc đầy đáng tiếc.

03:12
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Hai đội đang chơi đôi công đầy quyết liệt (Ảnh: Reuters)
03:10

9': Nguy hiểm! De Bruyne nỗ lực đi bóng trong vòng cấm rồi trả ngược để Trossard dứt điểm ngay vào góc gần nhưng thủ môn Diaw kịp thời đổ người bắt gọn bóng cứu thua cho ĐT Senegal.

03:08

6': Không được! Từ đường chuyền của De Bruyne, Trossard nhận bóng trong vòng cấm ở sát đáy biên rồi căng ngang vào trong nhưng cầu thủ Senegal đã kịp thời phá bóng ra.

03:05

4': Không được! ĐT Senegal chủ động đẩy cao đội hình trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, những pha tấn công từ hai biên đều chưa mang lại hiệu quả khi hàng phòng ngự ĐT Bỉ đang chơi tốt.

03:00

Trận đấu bắt đầu! ĐT Bỉ là đội giao bóng trước!

02:27

Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)

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02:14

Nhiều CĐV đến sân từ sớm để cổ vũ cho trận đấu (Ảnh: Reuters)

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02:09
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Đội hình xuất phát trận đấu Bỉ vs Senegal.
20:52

 

20:50
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20:50

Trận đấu giữa Bỉ vs Senegal được đánh giá sẽ có nhiều bất ngờ. Tại vòng bảng, ĐT Bỉ dù được đánh giá rất cao nhưng gặp rất nhiều khó khăn khi liên tục để hoà Ai Cập và Iran, giành ngôi đầu bảng G nhờ trận thắng ĐT New Zealand trong trận đấu cuối.

Vì vậy trong trận đấu sắp tới, ĐT Senegal được đánh giá hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Trước đó, hai đại diện của bóng đá châu Âu đã dừng bước ở vòng 32 đội đầy bất ngờ. Đức và Hà Lan dù được đánh giá cao hơn nhưng lại để thua trên chấm luân lưu.

Màn trình diễn không thực sự thuyết phục ở vòng bảng mang đến những nỗi lo nhất định dành cho người hâm mộ ĐT Bỉ. Tại vòng bảng, ĐT Senegal cũng có màn trình diễn không quá tệ để vào vòng loại trực tiếp, đặc biệt khi phải nằm chung bảng với hai đối thủ mạnh là Pháp và Na Uy.

Trận đấu giữa Bỉ vs Senegal diễn ra vào 3h00 ngày 2/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Như Đạt/VOV.VN
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