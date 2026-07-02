Trực tiếp Bỉ 0-1 Senegal: Đại diện châu Phi có bàn mở tỉ số

20:50

Trận đấu giữa Bỉ vs Senegal được đánh giá sẽ có nhiều bất ngờ. Tại vòng bảng, ĐT Bỉ dù được đánh giá rất cao nhưng gặp rất nhiều khó khăn khi liên tục để hoà Ai Cập và Iran, giành ngôi đầu bảng G nhờ trận thắng ĐT New Zealand trong trận đấu cuối.

Vì vậy trong trận đấu sắp tới, ĐT Senegal được đánh giá hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Trước đó, hai đại diện của bóng đá châu Âu đã dừng bước ở vòng 32 đội đầy bất ngờ. Đức và Hà Lan dù được đánh giá cao hơn nhưng lại để thua trên chấm luân lưu.

Màn trình diễn không thực sự thuyết phục ở vòng bảng mang đến những nỗi lo nhất định dành cho người hâm mộ ĐT Bỉ. Tại vòng bảng, ĐT Senegal cũng có màn trình diễn không quá tệ để vào vòng loại trực tiếp, đặc biệt khi phải nằm chung bảng với hai đối thủ mạnh là Pháp và Na Uy.

Trận đấu giữa Bỉ vs Senegal diễn ra vào 3h00 ngày 2/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.