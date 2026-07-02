Trực tiếp Bỉ 2-2 Senegal: Hai đội phân định chiến thắng trong hiệp phụ

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13': Không vào! Từ đường tạt bóng bên cánh trái, thủ thành Courtois băng ra nhưng trong thế với đã mắc sai lầm để bóng rơi xuống ngay trước khung thành, Ismaila Sarr dứt điểm ngay. Tuy nhiên, tiền đạo của Senegal cũng không có tư thế sút tốt khi phải với khiến bóng đập cột dọc đầy đáng tiếc.