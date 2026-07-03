Trực tiếp Bồ Đào Nha 0-0 Croatia: Ronaldo bỏ lỡ cơ hội
VOV.VN - Trực tiếp Bồ Đào Nha vs Croatia trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 6h ngày 3/7 theo giờ Việt Nam.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hai đội tạm hòa nhau 0-0.
45+2': KHÔNG VÀO !!! Rafael Leao có cơ hội rất tốt trong vòng cấm địa của Croatia, nhưng cầu thủ này lại vô lê bóng lên khán đài trong sự tiếc nuối của cổ động viên.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
44': BẾ TẮC !!! Bồ Đào Nha thi đấu rất bế tắc trước lối chơi chặt chẽ, kín kẽ của Croatia. Những đường chuyền ở 1/3 sân đối phương của Bồ Đào Nha cũng không tốt, dễ dàng bị đối thủ hóa giải.
41': PHẠT GÓC !!! Bồ Đào Nha phối hợp đá phạt góc bên cánh phải, nhưng một lần nữa hàng thủ của Croatia đã chơi tốt và hóa giải thành công.
40': PHẠT GÓC !!! Bồ Đào Nha được hưởng phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Bruno Fernandes treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ đối phương đã giải nguy thành công.
33': KHÔNG VÀO !!! Bồ Đào Nha tấn công bên cánh trái, Bruno Fernandes có hai pha căng ngang vào vòng cấm địa, nhưng đều bị hàng thủ của Croatia ngăn chặn và phá đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, cơ hội ghi bàn đến với Nuno Mendes , nhưng cú sút bằng chân phải của hậu vệ này không vượt qua được hậu vệ đối phương.
30': KHÔNG VÀO !!! Ronaldo ập vào đánh đầu từ pha treo bóng của Joao Cancelo, nhưng CR7 vẫn chưa thể chạm bóng và ghi bàn cho Bồ Đào Nha. Nếu như Ronaldo chạm được bóng ở pha này, nhiều khả năng anh có bàn thắng mở tỉ số.
29': VIỆT VỊ !!! Nikola Vlasic bứt tốc nhận đường chuyền dài của đồng đội, nhưng trọng tài đã thổi lỗi việt vị.
28': KHÔNG ĐƯỢC !!! Croatia phản công trung lộ, nhưng hàng thủ của Bồ Đào Nha đã thi đấu tập trung và hóa giải thành công. Trận đấu vẫn chưa có cơ hội ghi bàn nào thực sự ngon ăn.
24': Trọng tài cho cầu thủ hai đội nghỉ tiếp nước giữa hiệp 1.
23': NGUY HIỂM !!! Nuno Mendes tạt bóng vào vòng cấm địa Croatia buộc hậu vệ đội bóng này phải đánh đầu phá bóng đi hết đường biên ngang chịu phạt góc. Ở pha đá phạt góc sau đó, Nuno Mendes treo bóng không thực sự thuận lợi nên các tiền đạo không thể tung ra cú dứt điểm.
20': Bồ Đào Nha kiểm soát bóng lên tới 58%, nhưng vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của Croatia. Khối đội hình lùi sâu của Croatia khiến Bồ Đào Nha không thể tìm khoảng trống.
17': THẺ VÀNG !!! Ruben Dias nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
16': KHÔNG VÀO !!! Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Renato Veiga bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi vọt xà. Bồ Đào Nha vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Croatia.
15': KHÔNG ĐƯỢC !!! Croatia lên bóng bên cánh trái, bóng được Luka Modric phất chéo cánh cho đồng đội, nhưng đường chuyền quá mạnh nên bóng đi hết đường biên ngang.
13': KHÔNG ĐƯỢC !!! Ronaldo sút phạt, nhưng bóng không đi qua hàng rào. Siêu sao 41 tuổi vẫn chưa có cảm giác bóng tốt và chưa có cơ hội ghi bàn nào thuận lợi ở trận đấu này.
11': PHẠM LỖI !!! Nuno Mendes bị phạm lỗi trước vòng cấm địa của Croatia, Bồ Đào Nha được hưởng quả sút phạt ở cự ly khoảng gần 30m.
9': KHÔNG VÀO !!! Bồ Đào Nha tấn công bên cánh phải, Neto tạt bóng vào vòng cấm hướng đến vị trí của Ronaldo, nhưng chân sút 41 tuổi đánh đầu hụt trước sự truy cản mạnh mẽ từ hậu vệ và thủ môn Dominik Livakovic.
8': KHÔNG ĐƯỢC !!! Croatia phản công nhanh, nhưng đường chuyền cuối cùng của Kovacic cho đồng đội lại hơi mạnh nên bóng đi hết đường biên dọc.
7': NGUY HIỂM !!! Bồ Đào Nha tấn công bên cánh trái, Rafael Leao tạt bóng vào vòng cấm địa rất khó chịu buộc thủ môn Croatia phải đấm bóng cứu thua. Ở pha đá phạt góc sau đó, cơ hội đến với Joao Cancelo, nhưng hậu vệ này sút bóng sống đi không trúng đích.
4': KHÔNG VÀO !!! Bồ Đào Nha tấn công bên cánh trái, Leao đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang cho Bruno Fernandes dứt điểm. Tuy nhiên, hai cú dứt điểm liên tiếp của tiền vệ thuộc biên chế MU lại không thắng được thủ môn Dominik Livakovic.
3': DỨT ĐIỂM !!! Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Ante Budimir. Cầu thủ của Croatia dứt điểm từ pha căng ngang của đồng đội, nhưng bóng đi quá nhẹ nên không làm khó được thủ môn bên phía Bồ Đào Nha.
2': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bồ Đào Nha chủ động kiểm soát bóng và tấn công Croatia. Neto có pha đi bóng bên cánh phải rồi chuyền cho đồng đội, nhưng đã không vượt qua được hậu vệ đối phương.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Siêu sao Cristiano Ronaldo lại một lần nữa khiến thế giới bóng đá phải ngả mũ thán phục khi chính thức thiết lập một cột mốc vô tiền khoáng hậu tại sân chơi World Cup. Ở tuổi 41, tiền đạo của tuyển Bồ Đào Nha đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân trong một trận đấu thuộc vòng đấu loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
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Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Reuters)
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Tại họp báo trước trận gặp Croatia ở vòng 1/8, diễn ra tại Toronto ngày 1/7, HLV Roberto Martinez tuyên bố Bồ Đào Nha bước vào một hành trình mới. "Ngày mai chúng tôi bắt đầu World Cup thứ hai", ông nói.
Trước câu hỏi liệu đã đến lúc để Goncalo Ramos đá chính thay Ronaldo, Martinez né tránh trả lời trực tiếp. Ông cho biết đã dùng 21 trong 26 cầu thủ từ đầu giải, và mọi quyết định đều vì lợi ích tập thể chứ không riêng ai. Ông cũng từ chối đi sâu vào những tranh cãi quanh Ronaldo và mối quan hệ giữa mình với truyền thông Bồ Đào Nha, chỉ nói rằng "tiếng ồn từ bên ngoài" là chuyện bình thường khi người hâm mộ luôn dành nhiều tình cảm cho đội tuyển ở World Cup.
Về đối thủ, Martinez đánh giá cao Croatia - đội từng về nhì World Cup 2018 và hạng ba năm 2022. Ông gọi đây là trận đấu có tính cạnh tranh rất cao vì thua là bị loại, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng Bồ Đào Nha có lợi thế trước một đối thủ châu Âu trong thời tiết nắng nóng, ẩm cao ở Bắc Mỹ.
Ông dành lời khen đặc biệt cho Luka Modric - cầu thủ nhiều khả năng dự World Cup cuối cùng, giống như Ronaldo. "Tuổi tác chỉ là con số. Quan trọng là những gì họ vẫn thể hiện trên sân", Martinez nói.
Trước nghi ngờ sau vòng bảng chưa thuyết phục, ông khẳng định phòng thay đồ đoàn kết và sẵn sàng cho mọi thử thách, đồng thời từ chối nghĩ xa tới khả năng gặp Tây Ban Nha, nhấn mạnh toàn bộ sự tập trung hiện dồn cho Croatia.
Không thể đánh bại Colombia ở lượt trận hạ màn, Bồ Đào Nha đành ngậm ngùi khép lại vòng bảng World Cup 2026 với vị trí nhì bảng K. Kết quả này trực tiếp đẩy đoàn quân của HLV Roberto Martinez vào một nhánh đấu rực lửa. Ngay ở vòng 1/16 diễn ra tại Toronto, Seleccao phải đối mặt với một thử thách vô cùng khó chịu mang tên Croatia.
Nếu vượt qua chướng ngại vật này, lộ trình phía trước của họ hứa hẹn đầy chông gai khi Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp đang chờ đợi ở các vòng đấu tiếp theo. Đứng trước lịch thi đấu khắc nghiệt như vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không thể tính toán quá xa mà buộc phải dồn toàn lực giải quyết từng trận đấu một.
Nhìn lại chặng đường đã qua, khó có thể khẳng định Bồ Đào Nha đã trình diễn thứ bóng đá thuyết phục. Dù mang đến Bắc Mỹ một dải ngân hà với những nhà vô địch Champions League như Nuno Mendes, Vitinha cùng ngôi sao sáng nhất Ngoại hạng Anh Bruno Fernandes, đội bóng áo bã trầu chỉ đánh bại tân binh Uzbekistan và để CHDC Congo lẫn Colombia chia điểm.
Tuy nhiên, người hâm mộ Bồ Đào Nha vẫn tìm thấy niềm tin từ quá khứ. Cách đây đúng mười năm tại EURO 2016, họ cũng lê bước qua vòng bảng bằng ba trận hòa nhạt nhòa, trước khi quật ngã chính Croatia ở vòng knock-out đầu tiên và băng thẳng đến ngôi vương lịch sử.
Mọi ánh mắt lúc này tiếp tục đổ dồn về Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, tiền đạo kỳ cựu bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp mang theo niềm kỳ vọng khổng lồ. Anh dễ dàng nổ súng hai lần trước Uzbekistan, nhưng lại hoàn toàn mất hút trong 270 phút chạm trán những đối thủ thi đấu thể lực và kỷ luật hơn.
Thống kê chỉ ra một nghịch lý đáng lo ngại khi Ronaldo sở hữu 145 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia và ghi 10 bàn tại các kỳ World Cup, nhưng chưa một lần phá lưới đối phương ở các trận cầu sinh tử tại sân chơi thế giới.
Trải qua tám trận đấu loại trực tiếp, anh vẫn tịt ngòi, một thành tích hoàn toàn lép vế nếu đem so sánh với sự sắc bén của những siêu sao khác như Kylian Mbappe, Ronaldo Nazario hay Lionel Messi ở cùng sân chơi. Mặc dù vậy, HLV Martinez vẫn chưa tìm ra phương án tấn công nào ưu việt hơn, buộc Bồ Đào Nha phải tiếp tục đặt cược sinh mệnh vào đôi chân của người đội trưởng.
Ở phần sân đối diện, HLV Zlatko Dalic tiếp tục nhào nặn Croatia thành một tập thể vô cùng lì lợm. Dù khởi đầu chệch choạc bằng thất bại 2-4 trước tuyển Anh, Luka Modric cùng các đồng đội nhanh chóng xốc lại tinh thần để liên tiếp quật ngã Panama và Ghana.
Lịch sử chứng minh Croatia luôn biết cách bùng nổ khi bước qua vòng bảng. Trong ba lần tiến vào vòng knock-out trước đây (1998, 2018 và 2022), đại diện vùng Balkan đều tiến thẳng vào nhóm ba đội mạnh nhất giải. Sức mạnh của họ không nằm ở sự hoa mỹ mà đến từ khả năng kiểm soát nhịp độ, ru ngủ đối phương và tung đòn trừng phạt tàn nhẫn nhờ tư duy tổ chức cao của dàn cầu thủ dạn dày kinh nghiệm.
Cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn diễn ra vô cùng giằng co và nặng tính chiến thuật. Bồ Đào Nha nắm giữ chất lượng nhân sự vượt trội cùng đẳng cấp của những cá nhân xuất chúng, nhưng Croatia mang trong mình bản lĩnh của một chuyên gia đấu cúp.
Nếu Cristiano Ronaldo không thể cất tiếng nói đúng lúc để phá vỡ "lời nguyền" tịt ngòi, Seleccao hoàn toàn có nguy cơ lâm vào bế tắc. Khi ấy, một kịch bản kéo dài qua 90 phút thi đấu chính thức là điều rất dễ xảy ra, và không ai dám chắc tấm vé đi tiếp sẽ gọi tên đội bóng nào.
Trực tiếp Bồ Đào Nha vs Croatia trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 6h ngày 3/7 theo giờ Việt Nam.
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