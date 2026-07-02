Trực tiếp Bồ Đào Nha - Croatia vòng 32 đội World Cup 2026: Ronaldo giải lời nguyền

19:08

Không thể đánh bại Colombia ở lượt trận hạ màn, Bồ Đào Nha đành ngậm ngùi khép lại vòng bảng World Cup 2026 với vị trí nhì bảng K. Kết quả này trực tiếp đẩy đoàn quân của HLV Roberto Martinez vào một nhánh đấu rực lửa. Ngay ở vòng 1/16 diễn ra tại Toronto, Seleccao phải đối mặt với một thử thách vô cùng khó chịu mang tên Croatia.

Nếu vượt qua chướng ngại vật này, lộ trình phía trước của họ hứa hẹn đầy chông gai khi Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp đang chờ đợi ở các vòng đấu tiếp theo. Đứng trước lịch thi đấu khắc nghiệt như vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không thể tính toán quá xa mà buộc phải dồn toàn lực giải quyết từng trận đấu một.

Nhìn lại chặng đường đã qua, khó có thể khẳng định Bồ Đào Nha đã trình diễn thứ bóng đá thuyết phục. Dù mang đến Bắc Mỹ một dải ngân hà với những nhà vô địch Champions League như Nuno Mendes, Vitinha cùng ngôi sao sáng nhất Ngoại hạng Anh Bruno Fernandes, đội bóng áo bã trầu chỉ đánh bại tân binh Uzbekistan và để CHDC Congo lẫn Colombia chia điểm.

Ronaldo được kỳ vọng tỏa sáng (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, người hâm mộ Bồ Đào Nha vẫn tìm thấy niềm tin từ quá khứ. Cách đây đúng mười năm tại EURO 2016, họ cũng lê bước qua vòng bảng bằng ba trận hòa nhạt nhòa, trước khi quật ngã chính Croatia ở vòng knock-out đầu tiên và băng thẳng đến ngôi vương lịch sử.

Mọi ánh mắt lúc này tiếp tục đổ dồn về Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, tiền đạo kỳ cựu bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp mang theo niềm kỳ vọng khổng lồ. Anh dễ dàng nổ súng hai lần trước Uzbekistan, nhưng lại hoàn toàn mất hút trong 270 phút chạm trán những đối thủ thi đấu thể lực và kỷ luật hơn.

Thống kê chỉ ra một nghịch lý đáng lo ngại khi Ronaldo sở hữu 145 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia và ghi 10 bàn tại các kỳ World Cup, nhưng chưa một lần phá lưới đối phương ở các trận cầu sinh tử tại sân chơi thế giới.

Trải qua tám trận đấu loại trực tiếp, anh vẫn tịt ngòi, một thành tích hoàn toàn lép vế nếu đem so sánh với sự sắc bén của những siêu sao khác như Kylian Mbappe, Ronaldo Nazario hay Lionel Messi ở cùng sân chơi. Mặc dù vậy, HLV Martinez vẫn chưa tìm ra phương án tấn công nào ưu việt hơn, buộc Bồ Đào Nha phải tiếp tục đặt cược sinh mệnh vào đôi chân của người đội trưởng.

Ở phần sân đối diện, HLV Zlatko Dalic tiếp tục nhào nặn Croatia thành một tập thể vô cùng lì lợm. Dù khởi đầu chệch choạc bằng thất bại 2-4 trước tuyển Anh, Luka Modric cùng các đồng đội nhanh chóng xốc lại tinh thần để liên tiếp quật ngã Panama và Ghana.

Luka Modric là niềm cảm hứng của Croatia (Ảnh: Reuters).

Lịch sử chứng minh Croatia luôn biết cách bùng nổ khi bước qua vòng bảng. Trong ba lần tiến vào vòng knock-out trước đây (1998, 2018 và 2022), đại diện vùng Balkan đều tiến thẳng vào nhóm ba đội mạnh nhất giải. Sức mạnh của họ không nằm ở sự hoa mỹ mà đến từ khả năng kiểm soát nhịp độ, ru ngủ đối phương và tung đòn trừng phạt tàn nhẫn nhờ tư duy tổ chức cao của dàn cầu thủ dạn dày kinh nghiệm.

Cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn diễn ra vô cùng giằng co và nặng tính chiến thuật. Bồ Đào Nha nắm giữ chất lượng nhân sự vượt trội cùng đẳng cấp của những cá nhân xuất chúng, nhưng Croatia mang trong mình bản lĩnh của một chuyên gia đấu cúp.

Nếu Cristiano Ronaldo không thể cất tiếng nói đúng lúc để phá vỡ "lời nguyền" tịt ngòi, Seleccao hoàn toàn có nguy cơ lâm vào bế tắc. Khi ấy, một kịch bản kéo dài qua 90 phút thi đấu chính thức là điều rất dễ xảy ra, và không ai dám chắc tấm vé đi tiếp sẽ gọi tên đội bóng nào.